Mac Pro 2019 12-Core contro 16-Core, nei benchmark la differenza di velocità arriva fino al 26%

Che differenza fanno 4 core in più rispetto a 12 di base? Il sito BareFeats ha eseguito dei test per mettere a confronto il Mac Pro 2019 nella variante 12-core con il Mac Pro 2019 16-core. Le macchine testate, nello specifico, sono le seguenti.

16-Core = Mac Pro 2019 16-core 3.20GHz Xeon W CPU, 96GB di RAM 2933 MHz DDR4 ECC memory, AMD Radeon Pro Vega II Duo GPU (64GB di memoria HBM2)

12-Core = Mac pro 2019 M12-core 3.30GHz Xeon W CPU, 96GB di RAM 2933 MHz DDR4 ECC, AMD Radeon Pro Vega II Duo GPU (64GB di memoria HBM2)

Sono stati eseguiti test con Cinebench 20 (render CPU multi-core di una scena 3d), Blender 2.81a (render CPU multi-core) LuxMark 3.1 (OpenCL), HandBrake (transcodifica), After Effects 2020 (rendering di un progetto) e Lightroom Classic (esportazione in JPEG di 100 immagini Sony con risoluzione 7952×5304).

Tra il Mac Pro con processore Intel Xeon W 12‑core a 3,3GHz (Turbo Boost fino a 4,4GHz) e quella con processore Intel Xeon W 16‑core a 3,2GHz (Turbo Boost fino a 4,4GHz) c’è una differenza di 1200,00 euro a parità di configurazione (RAM, SSD, grafica, ecc.). Nei test che usano in modo intensivo la CPU la variante 16-core evidenzia un incremento di velocità tra il 3% e il 26% (con una media del 15%).

Apple indica i processori Xeon 12-core e 16-core come destinati a chi deve usare insieme più applicazioni professionali o applicazioni in cui si sfrutta al massimo il multithreading, per esempio in attività come il rendering con la CPU, la compilazione di grandi progetti, l’esecuzione di più macchine virtuali e i processi CPU bound (processi che sfruttano pesantemente le risorse computazionali del processore).

