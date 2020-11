Apple lavora su un Mac Pro riprogettato e più piccolo

Apple ha rinnovato il Mac Pro lo scorso anno, ridisegnando da cima a fondo la sua gamma di workstation con processori Xeon, espansione PCIe, nuova architettura architettura GPU, supporto per acceleratore hardware Afterburner e un design del tutto nuovo, con una struttura in acciaio inossidabile e un guscio in alluminio che può essere alzato per accedere all’intero sistema.

È passato solo un anno dall’annuncio del Mac Pro rinnovato ma a quanto pare Apple è al lavoro su una macchina desktop più piccola, ridotta di almeno la metà in quanto a dimensioni. La Mela ha intenzione di presentare non solo nuovi portatili con CPU Apple Silicon (processori “fatti in casa” da Apple) ma anche a nuovi Mac Pro. A riferirlo è Bloomberg spiegando ad ogni modo che non è chiaro quando le nuove macchine desktop arriveranno, se sostituiranno quelle attuali o saranno proposte affiancate a quelle attuali.

La riduzione delle dimensioni del Mac Pro – spiega Appleinsider – potrebbe comportare una ridotta configurabilità interna, con un numero inferiore di slot PCI-E. Per alcuni utenti questo non dovrebbe essere un problema, per altri, invece, potrebbe esserlo. In ogni caso si potrebbero ovviamente sfruttare schede di vario tipo usando i box Thunderbolt.

I primi Mac con CPU Apple Silicon dovrebbero essere presentati nel corso di un evento dedicato (“One More thing”) che si svolgerà il 10 novembre. Durante questo evento non dovrebbero ad ogni modo essere presentate macchine desktop ma solo nuovi MacBook Air e MacBook Pro. Nuove macchine desktop, inclusi gli iMac, arriveranno successivamente.