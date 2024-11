Black Friday, lo smartwach Garmin Venu per il quotidiano a solo 399,99 €

Pubblicità In occasione del Black Friday va in sconto anche il Garmin Venu 3S, lo smart watch con aspetto “normale” che potete indossare tutti i giorni. Prezzo di 399,99€ (invece di 499,99€ prezzo ufficiale) Si tratta di uno smartwatch da 41mm, perfetto per un polso piccolo e specialmente quello femminile, che nasce, appunto, per la quotidianità come dimostra l’aspetto quasi analogico. Nonostante questo ha le stesse funzioni avanzate di uno smarwatch tradizionale anche se l’occhio è salute e benessere. In primo luogo abbiamo un “coach del sonno” che mostra un punteggio del sonno e un coach personalizzato che indica come migliorare la qualità del proprio riposo. È possibile monitorare le diverse fasi del riposo e i riposi diurni, mostrando anche una serie di metriche rilevate durante il sonno, come il livello di variabilità della frequenza cardiaca, per comprendere meglio il proprio stato di salute con sonnellini indicati come in grado di “migliorare l’umore e potenziare la memoria”. Tra le altre funzionalità particolari gli allenamenti su misura per le persone su sedia a rotelle. La modalità denominata Wheelchair monitora le spinte anziché i passi e consente di accedere ad attività e sfide basate sull’utilizzo della sedia a rotelle. Anche i parametri di analisi fisiologica cambiano, con regolazioni che mirano a una migliore stima del dispendio energetico, al monitoraggio dell’intensità durante l’esercizio fisico e al rilevamento dello stato fisiologico per il monitoraggio dello stress durante il giorno. Per fornire esperienze di monitoraggio della salute e dell’attività fisica, è essenziale considerare le differenze della fisiologia individuale e come l’utilizzo della sedia a rotelle influisce sulle funzioni del corpo. Novità di sistema riguardano i caratteri usati nell’interfaccia, ora più grandi, i comandi audio guidati che è possibile ricevere durante la corsa e le passeggiate, pratiche di meditazione guidata pensati per aiutare a ridurre gli stati di ansia e stress. Il “morning report” permette di mostrare al risveglio una panoramica sulla qualità del sonno e sul livello di recupero, un calendario giornaliero, informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e altro; è possibile personalizzare il report in modo che mostri ciò che si desidera. La batteria è indicata come in grado di durare fino a 14 giorni, ed è presente anche un nuovo sensore per la frequenza cardiaca che effettua un campionamento continuo. Non manca il pulsiossimetro per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante la veglia o mentre si dorme. Il display AMOLED touchscreen da 1,4″ può rimanere sempre accesso, sono presenti profili precaricati per gli sport GPS e indoor e funzioni per il monitoraggio della salute femminile. Infine non mancano tutti i sistemi di connessione alle piattaforme per il monitoraggio degli sport. Venu registra qualsiasi tipo di attività, come le passeggiate, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina. Il costo di Garmin Venu S sarebbe di 499 €. Garmin lo sconta ora a 429€. Amazon lo propone per il Black Friday a 399,99 €

Offerte Speciali Black Friday, gli Apple Watch 9 sono in liquidazione fino al 28% di sconto Su Amazon gli Apple Watch 9 tornano in sconto al minimo storico grazie al Black Friday. Oggi li potete comprare con un ribasso del 28% rispetto ai nuovi modelli.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.