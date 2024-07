Serie, film, concerti e altri contenuti immersivi in prima visione su Vision Pro

Pubblicità

A partire da questa settimana, la Casa di Cupertino presenterà nuove serie e film girati in Apple Immersive Video, un formato di storytelling fruibile da Vision Pro che sfrutta i video 3D a 8K con un angolo di campo di 180° e l’audio spaziale promettendo di “trasportare l’utente al centro dell’azione”.

L’app Apple TV ospita già una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, mentre l’App Store offre alcune esperienze interattive e immersive, come Encounter Dinosaurs, il film di GUCCI Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story, e il recente What If…? An Immersive Story di Marvel Studios e ILM Immersive.

Apple ha ora riferito che è in arrivo “Boundless“, nuova serie che invita gli spettatori a sperimentare viaggi unici; sarà trasmessa dal 18 luglio partendo dalla puntata “Hot Air Balloons” (aerostati ad aria calda). Il successivo capitolo di “Wild Life“, serie di documentari sulla natura, trasporterà gli spettatori a fianco di alcune delle più carismatiche creature del pianeta e sarà trasmessa ad agosto. “Elevated” è invece una serie sui viaggi che promette di “trasportare” gli spettatori davanti a panorami “mozzafiato, ad altezze vertiginose”; quest’ultima sarà trasmessa a settembre.

Entro la fine dell’anno, gli utenti potranno vedere esibizioni speciali di grandi artisti, a partire dall’ esperienza immersiva di “The Weeknd“, primo cortometraggio sceneggiato in formato Apple Immersive. “Submerged”, scritto e diretto dal vincitore del premio Oscar Edward Berger, è indicato come un dietro le quinte e una vista sul campo del l’NBA All-Star weekend 2024. “Big-Wave Surfing” è indicata come la prima puntata di una nuova serie sportiva con Red Bull.

Nel comunicato con i primi dettagli sulle nuove serie in questo formato, Apple spiega di avere lavorato con Blackmagic Design, sfruttando la nuova URSA Cine Immersive, cinepresa digitale che vanta un n nuovo rivoluzionario sensore che consente di ottenere immagini in risoluzioni fino al 12K. Apple e Blackmagic Design hanno recentemente annunciato il primo sistema commerciale al mondo di camera e software di montaggio per Apple Immersive Video su Apple Vision Pro.

Blackmagic URSA Cine Immersive è dotata di un sistema di ottiche fisse su misura integrate nel corpo macchina e appositamente ideate per Apple Immersive Video. Il sensore raggiunge una risoluzione di 8160 x 7200 per occhio con sincronizzazione a livello dei pixel e ben 16 stop di gamma dinamica, permettendo di filmare contenuti cinematografici immersivi in stereoscopico 3D a 90 fps in un singolo file. Il sistema di ottiche su misura è appositamente progettato per il sensore ad ampio formato di URSA Cine.

Una versione aggiornata di DaVinci Resolve offrirà funzioni ad hoc per consentire di gestire flussi di lavoro completi per il video immersivo su Apple Vision Pro.