WhatsApp testa la funzione privacy che blocca l’esportazione delle chat

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità dedicata alla privacy che permetterà di limitare la condivisione di messagg ed elementi multimediali, una opzione che dovrebbe essere integrata in future versioni dell’app di messaggistica centralizzata.

Lo riferisce il sito WABetaInfo spiegando che la funzione in questione è al momento in fase di sviluppo ma disponibile per alcuni beta tester (utenti che hanno modo di provare in anticipo alcune novità prima che siano disponibili per tutti). L’idea è di offrire agli utenti maggiore controllo sulle conversazioni, disabilitando il download automatico di elementi multimediali nella galleria del dispositivo e limitare la possibilità di esportare intere cronologie di chat all’esterno dell’app. Questa possibilità è presentata come qualcosa in grado di offrire un nuovo livello di privacy e sicurezza nelle chat, garantendo che contenuti sensibili rimangano nell’app, dando agli utenti l’impressione di maggiore fiducia, facendo in modo che le loro conversazioni non possano essere facilmente condivise o memorizzate senza il loro consenso.

La funzione in questione è stata già in precedenza testata in una beta di WhatsApp per Android e a quanto pare ora è arrivato il momento dei test con la versione per iOS.

In una schermata diffusa da WABetaInfo, si vede una impostazione denominata “Advanced chat privacy”; attivando questa opzione, l’utente può attivare un livello di privacy avanzato sia per le chat individuali, sia per quelle di gruppo. Dopo avere attivato l’opzione, questa impedirà a chiunque presente nelle conversazioni di salvare automaticamente immagini e video ricevuti nella galleria del dispositivo. Un comportamento simile è già attivo con i messaggi effimeri: per impostazione predefinita, qualsiasi file multimediale che si scarica da WhatsApp viene salvato automaticamente nelle foto; tuttavia, se sono attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati in una chat saranno visibili solo temporaneamente e non verranno salvati tra le foto.

WhatsApp ha recentemente attivato una funzionalità che consente di aggiungere musica agli aggiornamenti di stato: quando si crea uno stato, si vedrà l’icona di una nota musicale nella parte superiore dello schermo; è possibile toccarla per accedere a una libreria di canzoni a disposizione, dai successi del momento alle novità. L’utente può scegliere la parte del brano che fa al caso suo: fino a 15 secondi per una foto e fino a 60 secondi per un video.

