Come riattivare DAZN per tutto il resto del campionato a meno di 90 euro

La lunga pausa del campionato di calcio di Serie A sta per terminare e il prossimo 4 gennaio, infatti, riprenderà il fitto calendario di impegni sportivi: ecco come risparmiare al massimo con lo streaming di DAZN.

Al momento è possibile acquistare le carte DAZN PLUS da 3 mesi a 99,99 euro da questa pagina di Amazon. Considerando che il campionato riparte il 4 gennaio e termina il 4 giugno 2023, per risparmiare al massimo è necessario:

acquistare 1 carta da 3 mesi a 99,90 euro, attivando l’abbonamento il 4 gennaio. In questo modo sarete coperti fino al 4 aprile;

acquistare singolarmente 2 mesi di DAZN PLUS, a 39,90 euro ciascuno, attivando il primo il 4 aprile e il secondo il 4 maggio.

Se avete seguito tutti i passaggi elencati poco sopra riuscirete ad arrivare al 4 giugno con una spesa complessiva di 179,88 euro, ossia un abbonamento DAZN PLUS 3 mesi da 99,90, più due abbonamenti DAZN PLUS mensili a 39,99 euro ciascuno.

Attenzione, però, perché si tratta dell’abbonamento DAZN PLUS, che consente due visioni contemporaneamente.

Dunque, il totale che andrete a spendere è divisibile per 2. In poche parole, con 89,94 euro riuscirete a godervi tutto il resto della stagione.

Per beneficiare dello sconto non vi resta che acquistare la carta prepagata DAZN PLUS da 3 mesi direttamente a questo indirizzo. Il codice è valido per l’abbonamento a DAZN PLUS in Italia ed è attivabile entro 12 mesi dalla data di acquisto.

Ricordiamo che oltre al campionato di Serie A, con DAZN è possibile accedere a tutte le partire di UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, tutta la Serie B, la Liga Santander, tutta la UEFA Women’s Champions League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai contenuti di Inter TV, Milan TV, Juventus TV e Fiorentina TV.

Inoltre, per gli amanti degli altri sport, DAZN trasmette anche il football americano della NFL, la MMA della UFC, la grande boxe di Matchroom, Golden Boy e i migliori tornei internazionali di freccette. Ancora, si aggiungono i contenuti della Red Bull TV e i canali Eurosport 1 e 2 con il ciclismo, gli sport invernali ed il tennis del Roland Garros, US Open e Australian Open.