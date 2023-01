iPhone 14 Pro, migliorano disponibilità e tempi di attesa

Per la prima volta dal lancio migliorano tempi di attesa e disponibilità di iPhone 14 Pro. Fino a Natale la domanda di iPhone 14 Pro (qui la recensione di macitynet) è risultata sostenuta e superiore alla quantità di unità prodotte, ma già da dicembre la situazione è in via di miglioramento.

Negli ultimissimi giorni del 2022 nel più grande impianto di produzione iPhone in Cina a Zhengzhou i livelli di output sono ritornati a circa il 70% della capacità totale, mentre superato il Natale e con le festività invernali che volgono al termine si riduce anche la domanda di iPhone 14 Pro.

La combinazione delle due tenenze è rilevata in un report di JP Morgan segnalato dal Wall Street Journal. Sia in USA che in Cina, i due mercati principali di Apple, iPhone 14 Pro è indicato in consegna entro una o due settimane dall’ordine su Apple Store online, stesse tempistiche anche per chi acquista in Italia. Per alcune combinazioni di modello, colore e capacità di archiviazione è persino possibile trovare alcune unità immediatamente disponibili in alcuni negozi Apple Store e presso i rivenditori, Amazon incluso.

Ricordiamo che a metà novembre i tempi di spedizione e attesa indicavano l’arrivo degli iPhone 14 Pro dopo le festività di Natale, questo a causa dei blocchi per Covid e problemi emersi nella città fabbrica di Zhengzhou.

Ma anche se Apple e Foxconn stanno recuperando terreno, potrebbe essere troppo presto per festeggiare: gli analisti di TrendForce hanno ridotto le previsioni di spedizioni totali di iPhone da 56 milioni nel primo trimestre 2023 a 47 milioni di unità, numero che segnerebbe un calo di oltre il 20% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Foxconn tenta di far rimanere gli operai fino a marzo offrendo un bonus aggiuntivo pari a un mese di salario, mentre sembra che Apple stia studiando una strategia alternativa per la gamma iPhone 15 dopo il successo inferiore alle aspettative di iPhone 14 Plus.