Con piQtility modificate le foto al Mac come professionisti con soli 2,50 $

Se volete uno strumento tutto-in-uno che vi semplifichi la gestione e la preparazione delle immagini su Mac allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su piQtility, un’app che si integra perfettamente con Foto di Apple per rimaneggiare le foto in maniera precisa e profonda.

Particolarmente utile per i creatori di contenuti web, mette a disposizione svariati strumenti per ridimensionare, rinominare, applicare filtri, creare gif animate e aggiungere filigrane alle immagini in pochi passaggi.

Tra le funzioni più utili c’è quella che permette di lavorare in batch: potendo cioè applicare modifiche a più immagini contemporaneamente, è possibile ripetere lo stesso processo su molte foto eliminando la fatica di farlo manualmente, risparmiando tempo e garantendo risultati uniformi.

Non è completo come Photoshop ma visto il prezzo può essere un affare per molti in quanto permette di effettuare pressappoco tutte le modifiche di base come il ridimensionamento, il ritaglio e l’applicazione di filtri.

Si può utilizzare anche per creare gallerie web o organizzare i file in maniera efficiente, grazie anche all’integrazione con foto di Apple, ottimizzando così il flusso di lavoro con una spesa davvero minima.

La promozione

Potete acquistare piQtility in offerta speciale a 2,50 $ invece che 24,99 $ approfittando dell’offerta speciale di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare piQtility serve almeno macOS 10.15 o successivi. Quella in promozione è la versione 10.3.0 rilasciata a Gennaio 2025 e si può attivare su un massimo di 1 Mac.

Partite da questa pagina per comprare piQtility e per scoprire gli altri in offerta.

