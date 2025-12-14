Facebook Twitter Youtube
Curiosità Tech

Google ti paga senza lavorare: non è uno scherzo, puoi guadagnare un secondo stipendio

Di Francesca Testa
Sembra uno scherzo, eppure è vero: Google ha messo in campo una strategia per pagare senza lavorare. Ma qual è il motivo? 

Nel mondo in cui viviamo si è pagati per lavorare e spesso ci si ritrova a farlo anche per diverse ore in più del previsto, come accade negli “straordinari”. Per questo motivo può suonare strana una narrazione differente, ossia quella dell’essere pagati per non lavorare affatto.

Eppure, è tutto vero. Da quanto si apprende, Google ha preso una decisione in merito, ossia pagare determinate persone per non fare assolutamente nulla. Il colosso del web non regalerà stipendi né benefit per tutti, ma ha deciso di adottare una strategia mirata per un motivo ben preciso.

Google ti paga per non lavorare: che cosa sta succedendo e perché ha deciso di farlo per davvero

Ad oggi, il settore digitale è in netta espansione e trovare lavoro, per coloro che hanno ampie conoscenze a riguardo, può essere un gioco da ragazzi.

Soprattutto nel settore AI (Intelligenza Artificiale) c’è una forte competizione perché competenze sono rare. I professionisti di questo settore sono importantissimi per un’azienda, non sono semplici dipendenti. Essi portano idee, competenze e sono spesso il fulcro di vari progetti.

Perderli vuol dire perdere tutto questo. Per questa ragione, Google avrebbe deciso di mettere in atto una strategia inaspettata. Se un dipendente decide di lasciare Google o Deep Mind, nel contratto può essere prevista una clausola di non concorrenza.

Questo significa, in sostanza, che l’ex dipendente non potrà lavorare per aziende rivali nel settore AI come Meta, OpenAI, starup AI e molte altre. Né può, pertanto, sviluppare prodotto del genere o utilizzare competenze sensibili in altri contesti. Per mesi, o anche fino a un anno intero, non potrà svolgere il suo lavoro.

Ma attenzione, Google pagherà il suo ex dipendente in questo lasso di tempo in cui non lavora.Si tratta, in sostanza, di un provvedimento legale per tutelare idee, segreti, strategie. Google preferisce pagare qualcuno per non lavorare che farlo lavorare per un’azienda rivela con conoscenze sensibili.

Questo perché perdere un talento nel mondo AI, significa perdere anche miliardi. C’è tuttavia un lato oscuro in tutto questo, perché non lavorare nel settore AI significa perdere gli aggiornamenti a riguardo che escono praticamente ogni settimana, così come conoscenze su nuovi framework e strumenti.

Alcuni ex dipendenti l’avrebbero descritta come una sorta di “prigione dorata”. Questo fa comprendere come ci sia una competizione davvero forte non solo per software e modelli, ma soprattutto per avere i migliori nel proprio team. Chi li ha, conserva un grande vantaggio sulle aziende rivali.

