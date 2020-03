Dell Mobile Connect può trasferire foto tra iPhone e Windows, e abilita il mirroring dello schermo

Dell ha annunciato a gennaio che il suo software Mobile Connect sarebbe diventato compagno ideale per tutti i possessori di un iPhone; la promessa viene ora mantenuta con l’aggiornamento di Dell Mobile Connect, l’app che permette ora di trasferire foto tra iPhone e PC.

Per il corretto funzionamento sarà necessario effettuare il download dell’app da Microsoft Store e App Store, e si dovrà per forza utilizzare un PC Dell/Alienware 2018, o più recente. Solo così, infatti, sarà possibile abilitare sia i trasferimenti di file, che il mirroring dello schermo per iPhone. Lo scambio di file, peraltro, è limitato solo a foto e video, ma si tratta comunque di una funzione utile per quanti volessero trasferire gli scatti mobili sul proprio PC.

Il mirroring dello schermo, invece, è quello che ci si aspettava: l’utente potrà vedere lo schermo del proprio iPhone su PC e controllarlo con la tastiera, il mouse o, nel caso in cui fosse disponibile, con il touchscreen. Si tratta di una funzione utile per utilizzare le app mobili su uno schermo più grande.

Questo aggiornamento rende l’app di Dell un’opzione più praticabile e appetibile per i proprietari di iPhone, che pareggia l’esperienza già proposta da altri brand.