FolderDrive è l’unità USB-C che somiglia a una cartella di macOS

FolderDrive è una unità di storage flash che somiglia a una cartella del sistema operativo Apple macOS (che a sua volta somiglia a un contenitore utilizzato per la raccolta di documenti e atti in formato cartaceo).

L’unità è dotata di connettore USB-C, misura 8,2 cm in larghezza per 6,25 cm in larghezza e 1,27 cm di spessore, offre uno spazio di archiviazione di 128GB. Il costruttore dichiara che sarà disponibile negli Stati Uniti a breve a un prezzo indicativo di 40 dollari, circa 34 euro.

Nel momento in cui scriviamo i dettagli tecnici non sono ancora stati pubblicati (come per esempio la velocità di lettura e scrittura, o il marchio dell’unità flash sfruttata internamente). In ogni caso l’idea è simpatica e certamente il FolderDrive drive (con astuccio stampato in 3D) si farà notare in un mondo nel quale i dischi esterni sembrano un po’ tutti uguali.

Come evidenzia il post di annuncio su X, l’idea di FolderDrive risale ad appena poche settimane fa, ma l’ideatore assicura che a breve il prodotto sarà disponibile. Nel flusso dei post e commenti su X emerge però una controversia.

Infatti secondo l’utente che si firma Yuan Gao l’idea non risalirebbe solamente a poche settimana fa, ma a ben nove mesi fa, sostenendo in aggiunta che la stessa idea è stata già proposta con design creato da Junho Han.

Le immagini allegate al post della diatriba mostrano una unità di storage con design sempre molto simile a una cartella di macOS, ma leggermente diverso da FolderDrive, in particolare in alcuni dettagli, come i bordi che risultano tutti assottigliati.

a few weeks ago it was an idea and soon it will be available to buy pic.twitter.com/YiRYVrJfmy — David Delahunty (@Delahuntagram) July 3, 2025

Sembra però che questo design precedente non sia mai diventato un prodotto reale e non sia mai entrato in produzione, essendosi fermato allo stadio di concept. Chissà se anche Apple deciderà di intervenire sul problema dell’originalità del design di questa periferica.

