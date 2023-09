Disney, la collezione definitiva in Blu-ray costa uno stipendio

Il prossimo 14 novembre Disney si appresta a rilasciare una collezione in Blu-ray contenente ben 100 film chiamata Disney Legacy Animated Film Collection. I preordini inizieranno il 18 settembre su Walmart negli Stati Uniti e, nell’attesa di sapere se arriverà anche in Italia, il listino è attualmente fissato a 1.500 dollari, poco meno di 1.400€ al cambio attuale.

A diramare la notizie è The Wrap, che fornisce informazioni anche sul contenuto di quella che sembra destinata a diventare la collezione definitiva dei capolavori Disney. La raccolta include film sia di Disney che Pixar, tutti racchiusi in tre volumi di dischi Blu-ray che coprono l’intera storia dei lungometraggi di Disney, da Biancaneve e i Sette Nani del 1937 fino a Elemental di quest’anno.

Si tratta di una collezione davvero impressionante. Sfogliando l’elenco pubblicato da The Wrap, la collection contiene film del calibro di Toy Story, Gli Incredibili, Frankweenie e Robin Hood, e tanti altri ancora.

Ogni volume si apre come un libro illustrato, con pagine che mostrano le locandine dei film, gli anni di uscita e una citazione di un protagonista per ciascun film. La collezione include anche codici digitali per ciascuno dei film presenti, così da poterli scaricare e visionare on demand, senza neppure usare, e rischiare di rovinare, i dischi fisici.

C’è anche un poster litografico per il prossimo film di Disney, Wish, un certificato di autenticità numerato e un cappello con le orecchie di Mickey Mouse. Secondo il certificato mostrato nel video, il set definitivo Disney contiene “18 dischi Blu-ray con contenuti bonus di Pixar”.

Ricordiamo che solo fino al 20 settembre Disney plus offre tre mesi a solamente 1,99€ per tentare nuovi e vecchi abbonati: in questo articolo tutti i dettagli della mega offerta Disney, che arriva prima degli aumenti di prezzo programmati per novembre. Secondo alcuni dirigenti Disney l’obiettivo segreto del colosso dell’intrattenimento è vendere (quasi) tutto ad Apple. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Disney il link da seguire è direttamente questo.