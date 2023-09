Oppo A58, l’Android per tutti costa 250 euro

OPPO lancia il suo nuovo smartphone OPPO A58, l’ultimo in ordine cronologico della serie A. Con un display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici e altoparlanti Dual Stereo migliorati, il terminale offre un’esperienza utente migliorata e orientata ad un pubblico eterogeneo. Dotato della tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 33W, di una batteria da 5000mAh, di hardware potenziato e dell’ interfaccia ColorOS 13.1, OPPO A58 si propone come terminale adatto a tutti.

OPPO A58 è disponibile in due colorazioni: Glowing Black e Dazzling Green. La variante Glowing Black presenta l’iconico OPPO Glow, che crea un effetto scintillante e conferisce una sensazione più confortevole al tatto. La finitura Dazzling Green adotta, invece, un design speciale Glowing Silk, che dona alla parte posteriore del dispositivo una texture simile alla seta. Lo smartphone ha anche una scocca posteriore curva in 2.8D, decorata con un rivestimento ovale lucido intorno al modulo della fotocamera, pesa circa 192 grammi e ha uno spessore di soli 7,99 mm.

Display Sunlight

Il nuovo OPPO A58 presenta un display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici, che offre una luminosità massima di 680 nit, con una risoluzione elevata di 2.400 × 1.080 pixel e una gamma di colori DCI-P3.

A livello multimediale vanta altoparlanti Dual Stereo più potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, con un volume degli altoparlanti fino al 300% più alto, consentendo agli utenti di ascoltare facilmente musica e chiamate anche in ambienti rumorosi.

Quanto al reparto fotocamere, OPPO A58 è dotato di una fotocamera AI da 50 MP, che consente agli utenti di scattare immagini cristalline ad alta risoluzione. Grazie al supporto del pixel binning, quattro pixel vengono combinati per formare un pixel più grande, preservando più dettagli, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera AI da 50 MP e la fotocamera per ritratti da 2 MP lavorano insieme per garantire uno sfondo sfocato migliore.

Grazie alla batteria da 5000mAh, gli utenti potranno godere di 32 ore di telefonate, 16 ore di riproduzione video su YouTube e fino a 5 ore di gioco. Lo smartphone è anche dotato di una ricarica flash SUPERVOOC da 33W, che ricarica rapidamente la batteria al 100% in soli 75 minuti.

Progettato per garantire la durabilità, OPPO A58 è certificato IP54 per proteggere lo smartphone da liquidi e polvere.

Oppo A58, prezzo e disponibilità

OPPO A58 è già disponibile su OPPO Store, e a breve su Amazon: è propostoe nelle colorazioni Dazzling Green e Glowing Black nella configurazione 6GB+128GB al prezzo di 249,99 Euro.

