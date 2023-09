Tronsmart T7: recensione della cassa portatile impermeabile

Tronsmart è un’azienda cinese che si è fatta apprezzare negli ultimi anni grazie a cuffie, auricolari e casse Bluetooth con prezzo di ingresso molto basso ma di buona qualità, e fra queste spicca un modello di altoparlante perfetto da avere sempre dietro grazie alla certificazione IPx7 che ne permette l’uso anche al mare, in piscina o sotto la pioggia. Tronsmart T7 ha una forma cilindrica e audio a 360°, e porta novità interessanti rispetto al modello precedente T6 che ha riscosso un notevole successo negli anni scorsi.

Come è fatto e la galleria dell’unboxing

Il look è abbastanza originale rispetto alla concorrenza, a partire dal modulo superiore con una enorme manopola che ruota e funziona da regolatore del volume, un interfaccia intuitiva e più semplice da utilizzare rispetto ai classici tasti o ai comandi dello smartphone. Un’ottima idea che abbiamo gradito fin dal primo utilizzo.

Tutto intorno alla rotella troviamo un anello a LED RGB che accompagna la musica con uno show luminoso. Abbiamo a disposizione quattro modalità, di cui una a ritmo di musica, e possiamo passare da una all’altra con la pressione del tasto di accensione, posizionato sul retro.

Sempre sul retro sono poi presenti i tasti per gestire la riproduzione musicale ed un tasto per attivare l’audio SoundPulse, una modalità che produce sound particolarmente corposo e ricco di bassi. Subito sotto, protetti da un gommino che ne garantisce l’impermeabilità, la porta USB-C per la ricarica e lo slot per una microSD. Troviamo anche un gancio a cui collegare il laccetto in dotazione o un moschettone, per appendere la cassa ad uno zaino o ad un supporto.

La configurazione degli altoparlanti di Tronsmart T7 comprende due tweeter rivolti ai lati, un woofer verso il basso, e due radiatori passivi per rendere il sound più corposo. La potenza massima è di 30W, non pochi per una cassa di queste dimensioni.

Le specifiche

Dimensioni (L x A x P): 8 x 22 x 8 cm

Peso: 850 g

12 ore di durata della batteria

Slot MicroSD slot (TF), virtual stereo, protezione IPX7, microfono per viva voce

Come suona

Possiamo effettivamente affermare di essere davvero rimasti colpiti dalla resa audio, con un livello di bassi sufficientemente elevato nonostante le dimensioni ridotte e con degli alti che non distorcono mai il suono. Abbiamo decisamente apprezzato l’audio SoundPulse, e la corposità che aggiunge sia ai brani musicali che ai pezzi più vocali, ma possiamo anche scegliere fra alcuni preset dell’equalizzatore grafico o impostarne uno personalizzato.

Questo, insieme all’aggiornamento del firmware, può essere fatto con l’app Tronsmart, disponibile sia per iOS che per Android.

Interessante la presenza del più recente Bluetooth 5.3, ancora una rarità fra le casse Bluetooth, che migliora la stabilità delle connessioni e riduce la latenza. Presente anche un microfono, così da poter rispondere alle telefonate direttamente dalla cassa.

Possiamo abbinare due casse Tronsmart T7 per ottenere una coppia stereo e riempire ancora di più l’ambiente, mentre dal punto di vista dell’autonomia una carica completa ci permette di raggiungere le 12 ore di riproduzione musicale, senza doverci preoccupare di ricaricare durante gite all’aria aperta o weekend fuori casa.

Conclusioni

Complessivamente abbiamo davvero apprezzalo la Tronsmart T7: una cassa impermeabile, compatta e facile da avere sempre dietro, con una resa sonora superiore ed un’autonomia più che soddisfacente.

In questi mesi l’abbiamo usato moltissimo anche in viaggio, per piccole demo e pure per gustarci qualche film in mobilità con l’iPhone o lo smartphone appoggiato sullo spaaler Ideale da portarsi per picnic, campeggio ed escursioni, ne consigliamo l’acquisto senza dubbi. Un must assoluto come rapporto qualità/prezzo e viene periodicamente messo in offerta.

Disponibilità e prezzo

La cassa Bluetooth impermeabile Tronsmart T7 è disponibile su Amazon e sul sito del produttore al prezzo consigliato di €59,99 che lo mette in concorrenza con marchi ben più blasonati senza farne rimpiangere la qualità audio e la versatilità. Nel momento in cui scriviamo viene offerto a meno di 50 €.

Sto caricando altre schede...