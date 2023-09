Disney plus offre tre mesi a 1,99€ per tentare nuovi e vecchi abbonati

Solo fino al 20 settembre Disney+ propone una mega offerta che permette di abbonarsi per tre mesi a solamente 1,99€. Come facilmente immaginabile il prezzo vale per chi si abbona al servizio per la prima volta, ma non tanto a sorpresa l’ottimo prezzo vale anche per chi è già stato in precedenza abbonato ma lo ha disdetto.

Rispetto al prezzo di listino attuale di 8,99€ al mese e una spesa compressiva di 26,97€ per tre mesi, grazie alla nuova offerta Disney+ si risparmiano 25 euro. Nel frattempo si ottiene accesso completo all’imponente catalogo di film e serie TV di Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Ce n’è da vedere per una vita.

L’astuta mossa di marketing del colosso dell’intrattenimento arriva non a caso prima dell’aumento dei prezzi e anche prima del lancio in Italia dell’abbonamento economico sostenuto con pubblicità, due novità programmate per novembre.

Una prova per invogliare nuovi abbonati e anche quelli che hanno già disdetto. Tre mesi quasi regalati con nuovi contenuti freschi per invogliare a rimanere, anche quando i prezzi aumenteranno a novembre, magari approfittando del nuovo abbonamento con pubblicità da 5,99€ al mese.

Nelle note in piccolo si precisa che al termine dei tre mesi al prezzo offerta di 1,99€ Disney+ sarà addebitato al prezzo dell’abbonamento Premium in vigore al momento del pagamento che sarà di 11,99€ al mese. Ma nessuno vieta di segnarsi la scadenza a calendario e disdire.

Disney+, dopo l’offerta abbonamento con pubblicità e aumento prezzi

Infatti a novembre ci saranno tre possibilità di scelta: il più economico Standard con pubblicità a 5,99€ al mese con risoluzione Full HD 1080p; il piano Standard a 8,99€ (oppure scontato annuale a 89,99€) senza pubblicità e con possibilità di scaricare contenuti per la visione offline, assente nel piano con pubblicità.

Infine il piano Premium a 11,99€ al mese oppure 119,90€ all’anno per risoluzione 4K e HDR con audio Dolby Atmos invece di stereo e 5.1 disponibile nei piani standard.

Per scoprire come Disney rivoluzionerà l’intrattenimento con Apple Vision Pro rimandiamo a questo articolo. Tutte le notizie sui servizi in streaming per musica, TV e videogiochi sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.