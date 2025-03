Ecco iOS 18.4 per iPhone e iPadOS 18.4 per iPad, Apple Intelligence disponibile in Italiano

Pubblicità

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.4 e iPadOS 18.4, update dei sistemi operativi per iPhone e Pad che arrivano a meno di un mese dal rilascio degli aggiornamenti a iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2.

Per quanto ci riguarda, come abbiamo spiegato ieri, il nuovo sistema operativo è importante perchè segna il debutto in Italia di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale generativa che Apple sta preparando dallo scorso anno e che è stato messo inizialmente a disposizione degli utenti in lingua inglese.

Anche Apple sottolinea l’update in questa chiave quando dice che introduce “le funzionalità basate su Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che offre nuovi modi efficienti per comunicare, lavorare ed esprimerti, proteggendo allo stesso tempo i tuoi dati grazie a un livello di privacy straordinario per l’IA”

Per sapere tutte le più importanti novità, potete accedere a questa nostra sintesi che vi parla non solo di Apple Intelligence ma amche di altroi elementi notevoli e spiega anche come scaricare l’update.

Qui di seguito, le note di rilascio complete

Apple Intelligence (tutti i modelli di iPhone 16, oltre ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max)

Strumenti di scrittura

Gli strumenti di scrittura sono disponibili praticamente ovunque puoi digitare del testo e ti consentono di riscrivere, rivedere e riassumere ciò che hai scritto direttamente all’interno dell’app in cui stai lavorando.

L’opzione Riscrivi suggerisce diverse versioni del tuo testo, consentendoti di scegliere la combinazione ideale di scorrevolezza e lessico.

L’opzione Correggi ti consente di visualizzare suggerimenti per migliorare ciò che stai scrivendo, come correzioni grammaticali e modifiche stilistiche.

L’opzione Riassumi ti consente di selezionare il testo ovunque tu stia scrivendo e di generare un riepilogo di alta qualità.

L’opzione “Descrivi la modifica” negli strumenti di scrittura ti consente di suggerire come desideri che il testo venga riscritto, ad esempio come una poesia.

Image Playground

Crea immagini divertenti con vari stili usando concetti, descrizioni e persone presenti nella tua libreria fotografica.

Scorri tra le anteprime disponibili e scegli le tue preferite mentre aggiungi idee al tuo playground.

Scegli tra gli stili Animazione, Illustrazione e Disegno quando crei la tua immagine.

Crea immagini in Messaggi, Freeform e in app di terze parti.

Sincronizza le immagini nella libreria di Image Playground su tutti i tuoi dispositivi con iCloud.

Genmoji

Crea emoji personalizzate direttamente dalla tastiera.

Sincronizza le Genmoji che hai aggiunto come adesivi su tutti i tuoi dispositivi con iCloud.

Supporto per ChatGPT

ChatGPT di OpenAI è accessibile direttamente da Siri o dagli strumenti di scrittura.

Utilizzando gli strumenti di scrittura puoi creare un testo da zero con ChatGPT.

Siri può sfruttare ChatGPT quando è rilevante per fornirti una risposta.

Non è necessario un account ChatGPT, le richieste saranno anonime e non verranno utilizzate per addestrare i modelli di OpenAI.

Accedi con ChatGPT per usufruire dei vantaggi dell’account e le richieste saranno tutelate dalle policy sui dati di OpenAI.

Siri

Il nuovo effetto visivo quando parli con Siri include un bagliore lungo i bordi dello schermo che si anima in risposta al suono della tua voce e ti consente di continuare a scorrere o a digitare.

Quando non vuoi pronunciare una richiesta ad alta voce, scrivi a Siri toccando due volte la parte inferiore dello schermo.

Una comprensione del linguaggio più completa consente a Siri di seguire il filo del discorso se esiti o cambi idea mentre parli.

Il contesto della conversazione viene mantenuto durante la sessione, consentendoti di fare riferimento in modo più naturale a quello che hai detto nelle richieste precedenti o a una risposta recente di Siri.

Le voci di Siri sono state migliorate per suonare più naturali, espressive e chiare.

Foto

La ricerca nelle foto ti consente di trovare immagini e video semplicemente descrivendo ciò che stai cercando.

Il comando Ripulisci elimina le distrazioni nelle foto.

Puoi creare filmati di ricordi descrivendo la storia che vuoi vedere.

Notifiche

Le notifiche prioritarie vengono visualizzate in cima all’elenco, mettendo in evidenza quelle importanti che potrebbero richiedere la tua attenzione immediata

I riepiloghi delle notifiche ti aiutano a non perderti nessuna novità riassumendo le informazioni più importanti in un formato leggibile rapidamente.

“Meno interruzioni” è una nuova full immersion che consente le notifiche più urgenti mentre blocca le potenziali distrazioni.

In Note, la bacchetta immagini trasforma gli schizzi e le note scritte a mano o digitate in immagini.

Le risposte veloci in Mail e Messaggi ti aiutano a rispondere rapidamente con suggerimenti pertinenti.

La funzionalità per i messaggi con priorità comprende i contenuti delle email e dà maggiore importanza a quelle che richiedono la tua attenzione, mostrandole in cima alla casella di posta.

I riepiloghi delle trascrizioni in Note sintetizzano in modo intelligente le registrazioni audio o le chiamate registrate.

App Apple Vision Pro

La nuova app Apple Vision Pro, installata automaticamente per gli utenti con Apple Vision Pro, ti aiuta a scoprire nuovi contenuti, esperienze spaziali e ad accedere rapidamente alle informazioni sul tuo dispositivo.

Foto

Nuovi filtri per mostrare o nascondere gli elementi non contenuti in un album o sincronizzati da un Mac o PC nella vista Libreria di Foto.

Riordina gli elementi nelle raccolte “Tipi di file multimediali” e Altro in Foto.

Opzioni di filtro coerenti in tutte le raccolte, inclusa la possibilità di ordinare gli elementi dai meno recenti ai più recenti o viceversa in Foto.

Opzione per ordinare gli album per data di modifica in Foto.

Possibilità di disabilitare le raccolte “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” nelle impostazioni di Foto.

Le foto nascoste non vengono più incluse nell’importazione su Mac o PC se l’opzione “Utilizza Face ID” è attiva nelle impostazioni di Foto.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

I suggerimenti basati sulle ricerche recenti di Safari ti aiutano a tornare rapidamente agli argomenti cercati in precedenza quando esegui una nuova ricerca.

Impostazione Assistita semplifica i passaggi che un genitore deve seguire per creare un account per un bambino della propria famiglia e attiva le impostazioni predefinite adatte ai bambini se il genitore preferisce completare la configurazione dell’account in un secondo momento.

I limiti per le app di “Tempo di utilizzo” restano attivi anche se un bambino disinstalla e reinstalla un’app.

App Store include riepiloghi delle recensioni degli utenti per offrirti rapidamente informazioni utili da parte di altre persone.

Metti in pausa e riprendi il download o l’aggiornamento di un’app su App Store senza perdere l’avanzamento.

I nuovi widget di Podcast, come quello per i podcast che segui, per non perderti neanche uno dei tuoi programmi preferiti, e un widget per la Libreria per accedere alle sezioni che usi di più, come “Ultime puntate”, Salvate e Scaricate.

“Musica d’ambiente” consente di riprodurre immediatamente musica da Centro di Controllo, offrendo accesso a una selezione di playlist appositamente curate per aggiungere una colonna sonora alla tua vita quotidiana.

I robot aspirapolvere compatibili con Matter possono essere controllati dall’app Casa e aggiunti a scene e automazioni.

Supporto per 10 nuove lingue di sistema, tra cui bengalese, gujarati, kannada, malayalam, marathi, odia, punjabi, tamil, telugu e urdu.

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.