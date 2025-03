Disponibili aggiornamenti a iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, tvOS 18.3.1 e macOS Sequoia 15.3.2

Pubblicità

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.3.2 e iPadOS 18.3.2, update minori di iOS e iPadOS che arriva a un mese dal rilascio degli aggiornamenti a iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1.

Nelle note di rilascio Apple riferisce genericamente che “questo aggiornamento include miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone” ed è pertanto altamente consigliato.

Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.3.2, tvOS 18.3.1 e visionOS 2.3.2.

La Mela ha nel frattempo rilasciato la beta 3 dei futuri aggiornamenti a iOS 18.4, iPadOS 18.4, and macOS Sequoia 15.4 e gli update odierni servono per risolvere una importante vulnerabilità del WebKit (il “motore” di Safari) che potrebbe essere sfruttata da cybercriminali.

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.

Come si scarica l’aggiornamento di macOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.