iPad Pro M2, è il più veloce di tutti nelle prime recensioni

In vista dell’inizio spedizioni e disponibilità nei negozi a partire da mercoledì 26 ottobre, negli Stati Uniti sono apparse le prime impressioni e anche alcune prime recensioni di iPad Pro 2022 M2 di quinta generazione. A livello estetico rimane l’ormai collaudato design che, a parte qualche piccolo ritocco, risulta pressoché identico fin dal 2018: è sempre bello, ma per alcuni sarebbe ormai tempo per Apple di procedere con un rinnovo.

Le somiglianze con il modello generazione 2021 si estendono anche alle specifiche tecniche principali. Infatti proprio come l’anno scorso, anche quest’anno solo iPad Pro 2022 M2 da 12,9” mette a disposizione lo schermo di alta qualità Retina display XDR, con tecnologia mini LED, assente invece nel modello da 11 pollici che continua a impiegare un pannello di alta qualità ma LED.

Proprio come iPad Pro M1 del 2021 anche i nuovi modelli iPad Pro M2 2022 sono i tablet più potenti e veloci oggi in commercio. I primi test effettuati con Geekbench dal sito giapponese Mac Otakara confermano le dichiarazioni di Apple con un incremento del 15-16% nelle prestazioni CPU, con un balzo marcato per le operazioni multi core. Ricordiamo che Apple dichiara anche un miglioramento del 35% nel comparto grafico GPU.

Ed è proprio l’elevata potenza messa a disposizione da iPad Pro che ancora una volta spinge alcuni a chiedersi perché Apple si ostini a commercializzarlo solo con iPadOS16 e non invece con macOS che permetterebbe di sfruttarne appieno la potenza.

iPad Pro 2022 M2 è il tablet consigliato per gli utenti che necessitano o desiderano il massimo delle prestazioni, consigliato a chi proviene da altri modelli di iPad precedenti. Ha meno senso per chi già possiede iPad Pro M1 dello scorso anno.

Nelle scorse ore sempre negli Stati Uniti sono state pubblicate le prime recensioni di iPad 2022 di decima generazione.