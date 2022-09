Disponibile aggiornamento a macOS Monterey 12.6

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Monterey 12.6, sesto importante update di ‌macOS Monterey‌ presentato a ottobre dello scorso anno.

L’aggiornamento a ‌macOS Monterey‌ 12.6 arriva a circa due mesi da macOS Monterey 12.5 e include “importanti miglioramenti alla sicurezza” ed è consigliato a tutti gli utenti.

Nelle note di rilascio ufficiali di fa rifeirmento alla risoluzone generica di problema ma questi aggiornamenti includono tipica,mente anche fix relativi a problematiche di sicurezza ed è quindi bene installare l’update in questione prima possibile.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione.

La versione definitiva dell’aggiornamento a macOS 12.6 potrebbe essere l’ultima di rilievo per l’attuale release del sistema operativo per Mac: Apple, infatti, ha già distribuito agli sviluppatori diverse release beta del futuro macOS 13 Ventura.

Abbiamo dedicato diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.