tvOS 16, nuove funzioni e miglioramenti annunciati alla WWDC

Tra le novità presentate durante la WWDC 2022 anche tvOS 16, il sistema operativo dedicato ad Apple TV. Disponibile per tutti i modelli di Apple TV HD e Apple TV 4K, la prima beta sarà rilasciata agli sviluppatori per i test nella giornata di ieri. Ecco tutte le novità presenti nell’aggiornamento software.

Tra le prime funzionalità scoperte c’è la connettività cross-device. Apple afferma che tvOS 16 consente agli sviluppatori di integrare la loro app Apple TV con le app per iPhone, iPad e Apple Watch, così da poter sbloccare nuove esperienze che la società dice poter essere “più personali che mai”.

Tradotto in soldoni, gli sviluppatori possono offrire allenamenti maggiormente personalizzati su Apple TV in base ai dati provenienti dal sensore di movimento dell’Apple Watch, visualizzare informazioni in tempo reale sull’iPhone mentre un video viene riprodotto sulla TV. O perché nom questo nuovo sistema potrebbe portare un’app ad avere più il gameplay.

Così come per iOS 16 e iPadOS 16, anche tvOS 16 beneficerà del supporto ampliato ai controller da gioco. Apple afferma che molti controller di gioco Bluetooth aggiuntivi sono supportati su tvOS 16. In particolare, tra i più noti, i Joy-Con e il Pro Controller di Nintendo.

Ancora, arriva il supporto HDR10+ con tvOS 16, oltre ai migliorie del sistema per i profili utente nelle app Apple TV. In questo senso, la Mela afferma che con le credenziali memorizzate in un portachiavi condiviso, gli utenti non dovranno accedere e scegliere il loro profilo ogni volta che avviano un’app Apple TV.

Importante notare come tvOS 16 aggiunga il supporto Matter, il nuovo standard che consentirà agli accessori per la casa intelligente compatibili di lavorare insieme senza soluzione di continuità su più piattaforme, tra cui HomeKit di Apple, Alexa di Amazon e altre ancora.

È probabile che verranno scoperte ulteriori funzionalità di tvOS 16 man mano che la fase di beta testing avanza nei prossimi mesi. Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.