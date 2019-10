Disponibile il trailer del primo film interattivo YouTube

YouTube ha appena rilasciato il primo trailer del suo primo film interattivo, che prende il nome di A Heist with Markiplier. Come con Black Mirror: Bandersnatch di Netflix, sarà lo spettatore a decidere come finisce il film, prendendo diverse decisioni lungo lo svolgersi della pellicola.

Con un richiamo ai classici videogiochi full-motion (FMV) di un tempo, la maggior parte delle scene sono girate da una prospettiva in prima persona e raccontano le gesta di un ladro.

Secondo quanto dichiarato da YouTube, lo speciale include 31 possibili finali e 61 video, con una varietà di decisioni riguardanti “vita o morte” lungo la strada. Mentre A Heist with Markiplier è il primo programma del tipo “scegli la tua avventura” presentato da YouTube, non è il primo per Markiplier. Nel 2017, il creatore di contenuti ha pubblicato A Date with Markiplier, che presentava 10 possibili finali.

Con Heist, YouTube probabilmente spera in un successo in grado di pareggiare Bandersnatch. Lo speciale è stato così popolare, che Netflix ha dichiarato all’inizio di quest’anno di voler raddoppiare l’impegno per la narrazione interattiva. Mentre Markiplier ha circa 24 milioni di iscritti al proprio canale, è difficile dire se A Heist with Markiplier sarà in grado di avere il successo di Bandersnatch. Ad ogni modo, il fatto di poter guardare questo YouTube Originals senza abbonamento, certamente darà una spinta alle visualizzazioni.

A Heist with Markiplier sarà visibile in streaming a partire dal prossimo 30 ottobre. Nel frattempo potete gustarvi il trailer, che rendono già l’idea della tipologia di film e della tecnica adottata per girare gran parte delle riprese.

E’ certo che molte piattaforme e colossi dello streaming si danno sempre più da fare per portare l’utenza dalla propria parte. In questo dovrà essere brava anche Apple, che a breve debutterà con il servizio Apple TV+, il cui costo mensile, ricordiamo, è di 4,99 euro.