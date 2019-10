iPhone 11 in sconto su Amazon: 799€ e lo ricevete domani

Amazon continua a presentare interessanti offerte sugli iPhone di nuovo generazione. Ieri vi abbiamo presentato una interessante offerta su iPhone 11 Pro, oggi ci sono sconti nel carrello per iPhone 11.

Il rivenditore on line mette al prezzo più basso del mercato in particolare i seguenti iPhone 11

Ricordiamo che iPhone 11 (qui la nostra recensione) è stato rilasciato solo a fine settembre. Il suo prezzo di ingresso è di 839 euro e in questo momento, specialmente nei due colori in sconto che sono quelli nuovi (verde e viola) non sembpre facile da trovare sul mercato. Amazon quindi offre una doppia occasione: spedizione rapida, in alcune zone d’Italia lo riceverete addirittura domani, e prezzo scontato di 40 euro.

L’offerta di questa pagina non è più disponibile? Consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.