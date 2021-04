Disponibile la preview di Office 2021 per Mac

Microsoft ha rilasciato una versione preview di Office 2021 per Mac. Annunciata a febbraio, questa versione è pensata per chi non vuole sfruttare la release in abbonamento Office 365 che prevede il pagamento di quote mensili, a partire da 69€ l’anno o 7€ al mese per la versione Personal (per la casa).

Microsoft prevede in Office 2021 il supporto per cinque anni. La versione in questione sarà affiancata da Office LTSC (Long Term Servicing Channel), canale di rilascio per l’ambito commerciale che garantisce nuove versioni di funzionalità ogni due o tre anni e che, al pari della versione tradizionale, offrirà il supporto per cinque anni.

Non sono al momento indicate novità particolari (qui i dettagli e il link per ottenere la preview) e l’elenco delle nuove funzionalità sarà indicato in seguito. Migliorie riguardano ad ogni modo funzionalità quali il Dynamic Arrays e XLOOKUP in Excel, il supporto per la modalità scura tra le app, e migliorie in termini di performance su Word, Excel, Outlook e PowerPoint.

La futura versione di Office non includerà il client Skype for Business (app che potrà essere scaricata dal Download Center di Microsoft) ma includerà di serie l’app Microsoft Teams, per l’accesso alla piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata della Casa di Redmond.

La versione definitiva sarà rilasciata prima della fine dell’anno. Per quanto riguarda i requisiti minimi, da aprile di quest’anno Microsoft supporta gli ultimi tre sistemi operativi per Mac: macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), and macOS Mojave (10.14); sono richiesti almeno 4GB di memoria RAM e 10 GB di spazio libero su disco.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello che c’è da sapere su Office per Mac e le eventuali alternative.