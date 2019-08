Disponibile macOS 10.14.6 supplemental update

Apple ha rilasciato l’aggiornamento supplementare di macOS Mojave 10.14.6. La Mela spiega che “l’aggiornamento include risoluzioni di problemi che migliorano la stabilità, le prestazioni e la sicurezza del tuo Mac”. È consigliato a tutti gli utenti.

L’aggiornamento, in particolare:

– Risolve un problema che poteva causare lo spegnimento di alcuni notebook Mac mentre erano in stop.

– Risolve un problema che poteva causare una riduzione delle prestazioni quando venivano utilizzati file di dimensioni molto grandi.

– Risolve un problema che poteva impedire l’aggiornamento di Pages, Keynote, Numbers, iMovie e GarageBand.

Per ottenere l’aggiornamento di Mojave basta aprire le Preferenze di Sistema, selezionare “Aggiornamento software” e fare click su “Aggiorna ora”.

Questo update è probabilmente l’ultimo importante update per Mojave. Nel corso della 30a edizione dell’annuale Worldwide Developers Conference che si è svolta a San Jose dal 3 al 7 giugno, è stata presenttaa – tra le altre cose – anche la prima beta del futuro macOS 10.15, sistema operativo che arriverà in autunno.

