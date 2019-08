FAA americana: mettete dei fiori nei vostri droni (o almeno non armateli)

Anche se abbiamo parafrasato una canzone degli anni sessanta la sostanza del monito della Federal Aviation Administration è: non armate i vostri droni.

Un avviso di questo genere potrebbe sembrare strano e non dovrebbe esserci il minimo dubbio a riguardo, ma se l’FAA ha ritenuto di diramare una comunicazione in tal senso, evidentemente era necessario.

E così, se da un lato i droni possono essere uno strumento utile alla collettività, dall’altro potrebbero diventare vere e proprie armi di distruzione. Per questo l’amministrazione ha emesso un avvertimento per ammonire gli utenti a non armare i droni, rilevando che in caso contrario si commetterebbe una violazione delle regole dell’agenzia, in aggiunta ad eventuali reati federali o statali.

Ancora, si legge nel comunicato, armare un drone potrebbe portare “un danno significativo a una persona e al suo conto bancario”, alludendo alla multa massima di 25.000 dollari.

Non è certo che cosa abbia spinto la FAA a esporsi in materia, ma non è un segreto che gli americani abbiano in passato armato droni con pistole, lanciafiamme e altri strumenti, sia per curiosità che per scopi tutt’altro che innocenti. Il video in alto ne è un esempio.