Tra le novità che Apple dovrebbe presentare nel corso della 29a edizione dell’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) che si svolgerà a San Jose dal 4 all’8 giugno, c’è anche il futuro macOS 10.14. Al momento non sappiamo molto della prossima versione del sistema operativo del Mac. La (poche) cose che sappiamo derivano da indiscrezioni, voci e rumor vari, tutti da prendere con le “molle”; ci sono poi alcune certezze che sono frutto di considerazioni delle strategie di Apple. Una di queste è ormai risaputa: Apple lavora per piccoli passi sui suoi sistemi operativi, quindi anche macOS 10.14 non sarà una rivoluzione e non introdurrà funzioni straordinariamente evidenti dal punto di vista dell’interfaccia. Piuttosto, gli ingeneri della Mela preferiscono ottimizzare il codice, creare le condizioni per sfruttare nuovi servizi, migliorare l’integrazione tra dispositivi. Ci saranno certamente piccole novità in molti punti, ma queste le conosceremo quando il sistema operativo sarà annunciato o, più probabilmente, quando entrerà nella fase di beta pubblica.

Data di presentazione di macOS 10.14

Una cosa è certa: similarmente a come accaduto negli anni passati, Apple presenterà macOS 10.14 alla WWDC di giugno, rilasciando contestualmente una versione per sviluppatori e beta tester, mentre la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare come di consueto a fine settembre. Nel corso della prima fase, quella della beta, tutti potranno valutare le caratteristiche del nuovo sistema operativo; anche chi ci legge potrà fare richiesta di essere ammesso al programma, sapendo che farlo può essere “pericoloso”. Le virgolette sono dovute, ma il rischio di trovarsi di fronte a qualche cosa di inaspettato e potenzialmente catastrofico, per quanto piccola (Apple sta lavorando internamente da mesi a questo sistema operativo e di solito rilascia in beta versioni già testate in casa), non è del tutto esclusa.

Come si chiamerà macOS 10.14?

Nel corso degli ultimi anni, dopo avere denominato i suoi sistemi operativi con nomi in codice di grandi felini (Cheetah, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow leopard, Lion, Mountain Lion) è passata ad usare nomi di luoghi della California:

Mavericks (10.9)

Yosemite (10.10)

El Capitan (10.11)

Sierra (10.12)

High Sierra (10.13)

Secondo alcune fonti la denominazione con luoghi geografici potrebbe continuare (Apple ha registrato vari marchi specifici), anche se non è escluso che possa passare ad un differente modo di appellare i suoi sistemi operativi. In realtà sembra ancora presto visto che di grandi felini ce ne furono otto.

Lo sviluppo di macOS e iOS sarà unificato?

Secondo alcune voci Apple potrebbe approfittare del lancio di iOS 12 e di macOS 10.14 per introdurre il progetto Marzipan, ovvero una fusione di funzionalità e meccanismi di sviluppo per le applicazioni macOS/iOS. Di fatto questo potrebbe significare la possibilità di eseguire app iOS su Mac e per gli sviluppatori di progettare applicazioni in grado di funzionare con touchscreen, mouse o trackpad, secondo se eseguite su iPhone/iPad o Mac. L’unificazione degli strumenti di sviluppo delle app permetterebbero di semplificare la creazione delle app, senza dare priorità alle app iOS come fanno preferiscono fare ora alcuni sviluppatori. Voci riportate dal sito Axios assicuravano il lancio del progetto entro quest’anno facendo riferimento ad un piano per consentire l’esecuzione di app iOS – e le app iPad in particolare – su macOS con pochi o nessun intervento da parte degli sviluppatori.

Ad aprile del 2018, John Gruber di Daring Fireball, ha raffreddato le attese su Marzipan affermando di aver sentito dire che di questo progetto non si parlerà per niente alla WWDC 2018 di giugno ma che si tratta di qualcosa programmato per il 2019, in concomitanza di macOS 10.15 (sempre ammesso che si chiamerà così) e iOS 13.

La fusione iOS/macOS non piace a Tim Cook

Il concetto di fondere due sistemi operativi diversi come macOS e iOS, è qualcosa che non piace al CEO di Apple Tim Cook. In passato l’amministratore delegato della Mela ha denigrato i dispositivi “convergenti” quali i tablet Surface, spiegando che ibridi di questo tipo presentano troppi compromessi per allettare i consumatori. Ad aprile di quest’anno Tim Cook rispondendo a una specifica domanda di Peter Wells del Sydney Morning Herald ha spiegato: “Uno dei motivi per cui entrambi i prodotti sono incredibili è perché li abbiamo spinti a fare quello che riescono a fare meglio. Se lì fondi, poi devi iniziare a fare compromessi». E ancora: “Questa idea di convergenza della quale si parla negli ultimi anni non è ciò di cui gli utenti hanno realmente bisogno». Già nel 2015 Cook aveva negato ogni possibile fusione tra i due mondi, perché «Quello che si finirebbe per fare, o meglio quello che ci preoccupa e che potrebbe succedere, è che nessuna delle esperienze sarebbe buona come vorrebbe il cliente. Noi vogliamo fare il miglior tablet al mondo e il miglior Mac al mondo: metterli insieme non porterebbe da nessuna parte, anzi, si comincerebbe a scendere a compromessi in modi diversi».

Una modalità Dark?

Da anni si vocifera dell’arrivo di una modalità dark in macOS (in altre parole un tema scuro che dovrebbe rendere più confortevole l’uso del computer in alcuni momenti, ad esempio di notte o quando ci troviamo in una stanza buia). Da OS X 10.10 Yosemite, Apple ha integrato nelle Preferenze di Sistema un’opzione che consente di scurire la barra dei menu e il Dock. Attivando questa opzione (si trova nella sezione “Generali” delle Preferenze di Sistema), i menu delle applicazioni e il dock sono visualizzati con un aspetto più scuro; questa funziona non influisce sul funzionamento di tutti gli elementi di sistema e molti di questi continuano a rimanere del loro colore. Nel WebKit (il motore di rendering per browser usato da Safari) sono stati quest’anno individuati dei riferimenti che tengono conto dell’attivazione di funzionalità legate a questa modalità, elemento che lascia immaginare una più profonda revisione della Dark Mode.

Fine delle app a 32 bit

Apple ha informato gli sviluppatori che dal primo giugno tutti gli aggiornamenti delle app presentati per la pubblicazione su Mac App Store devono supportare i 64 bit, requisito che va così ad aggiungersi al supporto a 64 bit per tutte le nuove app in vigore già da gennaio 2018.

Da macOS 10.13.4 in poi viene visualizzato il messaggio “Lo sviluppatore deve aggiornare l’app per migliorarne la compatibilità” quando si avvia per la prima volta una vecchia applicazione a 32 bit, avvertendo che in futuro questi software potrebbero non funzionare. Questa scelta non è una novità e Apple da tempo ha spiegato che macOS 10.13 sarà l’ultima versione che accetterà app a 32 bit “senza compromessi”. Un documento di supporto sul sito Apple, spiega che l’uso di tecnologie all’avanguardia, è ciò che da sempre caratterizza il Mac. “Tutti i Mac moderni integrano potenti processori a 64 bit e macOS esegue avanzate app a 64 bit in grado di accedere a molta più memoria e consentire veloci performance di sistema”. “Le tecnologie che definiscono l’odierna esperienza del Mac – quali l’accelerazione grafica Metal – funzionano solo con le app a 64 bit. Per assicurarsi che le app acquistate siano avanzate quanto il Mac sul quale sono eseguite, tutti i futuri software dovranno prima o poi essere a 64 bit”.

Apple spiega che la transizione verso i 64 bit è iniziata più di dieci anni fa e che lavora con gli sviluppatori per consentire loro la transizione verso i 64 bit. Nella Worldwide Developers Conference dello scorso anno, gli sviluppatori sono stati informati che macOS High Sierra sarebbe stata l’ultima versione di macOS che avrebbe permesso l’esecuzione di app a 32 bit “senza compromessi”.

Apple fa anche sapere che il messaggio viene visualizzato una sola volta per consentire all’utente di comprendere quali applicazioni in futuro potrebbero non essere compatibili. È al momento ovviamente possibile usare applicazioni a 32 bit senza problemi. La multinazionale di Cupertino spiega ancora che la transizione completa verso i 64 bit è ancora in corso, che una data verso la transizione finale non è stata ancora stabilita e che ad ogni modo è il momento giusto per verificare se lo sviluppatore di un software che utilizziamo abbia in cantiere un aggiornamento con il supporto dei 64 bit.

APFS sui Mac con Fusion drive?

Una delle novità più rilevanti di macOS 10.13 High Sierra è stata l’introduzione dell’Apple File System (APFS), filesystem che fornisce prestazioni migliorate, sicurezza e affidabilità dei dati, e Apple ha spiegato essere “la base per future innovazioni in materia di archiviazione”. APGS è il file system di default per i computer Mac con unità SSD (Solid State Drive), ha sostituito Mac OS esteso (HFS+) come file system predefinito per le unità a stato solido (SSD) e gli altri dispositivi di archiviazione 100% flash. Con macOS 10.13 non è a tutt’oggi supportata la conversione dei volumi Fusion Drive in APFS. Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple, a settembre dello scorso anno aveva fatto sapere che in un futuro aggiornamento di macOS sarebbe arrivata la compatibilità APFS con i Fusion Drive (le soluzioni “ibride” che combinano SSD e tradizionale HDD). È probabile dunque il supporto completo alle unità Fusion inizializzate come APFS arriverà con macOS 10.14.

Su quali Mac girerà macOS 10.14?

È probabile che i Mac sui quali girerà macOS 10.14 saranno gli stessi sui quali gira già adesso anche macOS 10.13 e quindi:

Tutti i MacBook fine 2009 e seguenti

Tutti gli iMac fine 2009 e seguenti

Tutti i MacBook Air dal 2010 in poi

Tutti MacBook Pro dal 2010 in poi

Tutti i Mac mini modello 2010 e seguenti

Tutti i Mac Pro modelli 2010 e seguenti

È a nostro avviso improbabile ma se Apple dovesse decidere di supportare solo i Mac con Metal, la tecnologia grafica di Apple che permette (alle applicazioni scritte per sfruttarla) di avere “una marcia in più” (non solo giochi e applicazioni di grafica in generale), i Mac sui quali sarebbe eseguibile il sistema operativo si restringerebbero: