macOS 10.15 Catalina: sette cose che dovete sapere

In occasione del keynote di apertura della WWDC 2019, conferenza riservata agli sviluppatori, Apple ha presentato – tra le altre cose – l’anteprima di macOS 10.15 Catalina, nome in codice del nuovo sistema operativo per Mac che sarà rilasciato al pubblico in autunno e che integra nuove funzionalità, nuove app e nuove tecnologie di particolare interesse per utenti e sviluppatori.

Le novità evidenti non sono moltissime, ma alcune sono da segnalare e intorno al nuovo sistema operativo ci sono certamente curiosità e domande. Proviamo a rispondere a sette di esse.

Perché si chiama macOS Catalina?

Fino a OS X 10.8, Apple ha usato il nome dei grandi felini per identificare le versioni del sistema operativo; la versione 10.0 si chiamava ad esempio Cheetah, Ghepardo, poi sono arrivati Puma, Jaguar e così via fino a Mountain Lion). Da OS X 10.9 in poi, Apple ha usato come nomi in codice di rilevanti elementi del territorio californiano.

Si è cominciato con OS X 10.9 Mavericks che prendeva il nome da una nota località californiana nella quale è possibile praticare surf, passando poi Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra fino all’ultimo macOS 10.14 Mojave un deserto californiano. macOS 10.15 Catalina, presenta ancora un riferimento alla California: è un’isola dell’arcipelago delle Channel Islands in California, situata a circa 30 km dalle coste della Contea di Los Angeles di cui fa parte.

Quali sono le novità principali di macOS Catalina?

Le novità di macOS 10.15 Catalina non sono tantissime, in ossequio a una politica dei piccoli passi che Apple persegue con i sistemi operativi, aggiornati di anno in anno e affinati progressivamente. Ma alcune sono sicuramente significative. Vediamo quali

La morte di iTunes

Apple con Catalina dice addio ad iTunes. All suo posto ci sono tre app che dovrebbero semplificare e migliore le modalità con le quali gli utenti scoprono e fruiscono musica, show televisivi, film e podcast.

Si tratta di Musica per Mac utile per scoprire e comprare musica tra oltre 50 milioni di brani, playlist e video musicali; integra anche lo storico iTunes Music Store. Ovviamente la parte proponderante viene affidata ad Apple Music per lo streaming di musica.

Apple TV offre i canali di Apple TV, consigli personalizzati e oltre 100.000 film e show televisivi da iTunes che è possibile sfogliare, acquistare o affittare, riproducendo – quando disponibili – contenuti 4K HDR e con Dolby Atmos (sui Mac del 2018 e seguenti con schermi 4K).

L’app Podcast, offre accesso a un catalogo di oltre 700.000 programmi, inviando notifiche automatiche quando sono disponibili nuovi episodi. L’app divide i podcast per categorie, collezioni curate da redattori di tutto il mondo e offre funzionalità che consentono di eseguire ricerche sugli episodi secondo presentatori, ospiti o argomenti di discussione.

Per gli utenti che desiderano sincronizzare i loro dispositivi usando il cavo, è possibile farlo velocemente e facilmente con nuove app dedicate. Quando l’utente collega un dispositivo al Mac, questo verrà mostrato nella barra laterale del Finder, permettendo accesso veloce a funzioni di backup, aggiornamento o ripristino.

Sidecar

Con la funzione denominata “Sidecar”, l’iPad può essere sfruttato per estendere il display del Mac e come tavoletta grafica sfruttabile con applicazioni specifiche. Per gli utenti in movimento con Mac e iPad, Sidecar permette di avere un’estensione del display sempre a portata di mano.

È possibile usare l’Apple Pencil e sfruttare l’iPad come tavoletta per disegnare in qualsiasi app Mac che offre questa funzionalità. La funzione Sidecar è comoda anche in abbinamento ad applicazioni di editing quali Final Cut Pro X, per disegnare con Adobe Illustrator, per evidenziare in vari modi documenti iWork. Sulla falsariga di quanto è già possibile fare con Continuity, Sidecar funziona senza fili: ottima possibilità per gli utenti in movimento.

Migliora Accessibilità

In macOS Catalina migliorano ancora le funzioni di accessibilità del sistema operativo. Una nuova tecnologia assistita denominata Voice Control permette di controllare il Mac anche agli utenti che non hanno la possibilità di usare dispositivi di input tradizionali (come tastiera e mouse), permettendo ci effettuare le varie operazioni con la sola voce. Il sistema riconosce elementi dell’interfaccia, assegna dei numeri ai vari elementi e l’utente può interagire in vari modi richiamando i numeri assegnati alle etichette corrispondenti a vari elementi.

Arriva Tempo di utilizzo

La funzione Screen Time (Tempo di utilizzo in italiano) sul Mac offre funzionalità sulla falsariga dell’omonima funzione vista su iOS. È possibile ottenere un resoconto di quanto tempo si passa su determinate app o sul web e decidere anche dei limiti. È disponibile la funzione “ancora un minuto”, per dare ad esempio il tempo all’utente di terminare un determinato lavoro o eseguire un logout. È possibile programmare orari nei quali stare lontani dal Mac e capire dettagliatamente quanto tempo si passa su app, siti web o app divise per categorie.

Funzionano le applicazioni a 32 bit?

La futura versione di macOS obbligherà ad eliminare le app a 32 bit, come fatto a suo tempo con iOS 11. Indiscrezioni in proposito erano nell’aria da tempo e Apple stessa ad aprile di quest’anno aveva avvisato gli sviluppatori, spiegando che da giugno in poi tutte le app presentate per la pubblicazione su Mac App Store dovevano supportare i 32 bit / 64 bit.

Quando si avvia una vecchia applicazione a 32 bit su macOS 10.15 viene visualizzato il messaggio “Lo sviluppatore deve aggiornare l’app perché funzioni con questa versione d macOS”. Prima dell’installazione del sistema operativo, inoltre, un messaggio avvisa gli utenti che hanno recentemente eseguito app a 32 bit. La completa transizione di Apple verso i 64 bit è iniziata più di dieci anni addietro, con il supporto 64 bit in Mac OS Leopard nel 2007 e con il passare degli anni eliminando app a 32 bit

Prima di installare la beta di macOS 10.15, il sistema operativo “comprende” se se recentemente si sono sfruttate app “incompatibili” (non a 64 bit).

Perché si dice che Catalina è più sicuro?

Apple ha aggiornato la documentazione per gli sviluppatori spiegando che a partire da macOS 10.14.5 (e quindi anche in macOS 10.15) le nuove applicazioni firmate con il Developer ID di Apple devono essere autenticate prima di poter essere avviate, ovvero devono passare un “check” al fine di individuare contenuti malevoli e verifica problemi nella firma del codice.

L’autenticazione consente di proteggere gli utenti: se la chiave di firma di un Developer ID è, ad esempio, sottratta, il servizio consente di mantenere un audit/cronologia, del software distribuito con la chiave di firma dello sviluppatore. Se quest’ultimo individua versioni non autorizzate dei propri software, può collaborare con Apple per revocare i ticket associati con tali versioni.

Le novità sono tutte qui?

Ovviamente le novità non sono tutte qui. Ce ne sono di minori ma non per questo non interessanti. Eccone alcune

nuove funzionalità per l’app Foto che ora può mostrare in modo “intelligente” le immagini migliori di determinati eventi

che ora può mostrare in modo “intelligente” le immagini migliori di determinati eventi Safari ha una pagina iniziale che tiene conto dei suggerimenti di Siri per suggerire siti web frequentati spesso, segnalibri, pannelli iCloud, elenchi lettura e altro

ha una pagina iniziale che tiene conto dei suggerimenti di Siri per suggerire siti web frequentati spesso, segnalibri, pannelli iCloud, elenchi lettura e altro Mail in macOS Catalina offre la possibilità di bloccare i messaggi di uno specifico mittente, non tenere conto di thread eccessivamente attivi e offrire la possibilità di annullare le iscrizioni a mailing list commerciali.

in macOS Catalina offre la possibilità di bloccare i messaggi di uno specifico mittente, non tenere conto di thread eccessivamente attivi e offrire la possibilità di annullare le iscrizioni a mailing list commerciali. Note offre una nuova vista Galleria, nuovi strumenti di ricerca e funzionalità di collaborazione.

offre una nuova vista Galleria, nuovi strumenti di ricerca e funzionalità di collaborazione. Promemoria è stata riprogettata con una nuova interfaccia che rende più semplice creare organizzare e tenere conto dei promemoria.

Quali sono i Mac compatibili con macOS 10.15 Catalina?

Apple spiega che macOS 10.15 potrà essere installato sui seguenti Mac:

MacBook 2015 e seguenti

iMac 2012 e seguenti

MacBook Air 2012 e seguenti

iMac Pro 2017 e seguenti (tutti i modelli)

MacBook Pro 2012 e seguenti

Mac Pro 2013 e seguenti

Mac mini 2012 e seguenti

Alcune funzionalità (es. la riproduzione di contenuti 4K, 4K HDR, 4K Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10) richiede ovviamente Mac più recenti. Il Dolby Atmos è disponibile su notebook presentati dal 2018 in poi. Non sono al momento noti i requisiti in termini di memoria RAM ma è ragionevole supporre che il sistema dovrebbe funzionare anche con soli 4GB di RAM ma è molto meglio – se possibile – espandere la RAM a 8GB o 16GB.

Posso provare MacOs 10.15 Catalina in beta?

Al momento Apple ha rilasciato una versione beta per i soli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program su developer.apple.com e per alcuni beta tester selezionati. In seguito arriverà una Beta Pubblica per gli utenti “temerari” che desiderano testare in anteprima il sistema (consigliamo di testare il sistema solo se sapete ciò che state facendo: non fatelo su macchine che usate per lavorare!). La versione definitiva di macOS Catalina sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per i Mac introdotti a metà 2012 o successivamente.