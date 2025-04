Disponibili aggiornamenti a iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS Sequoia 15.4.1 e altri update Apple

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.4.1 e iPadOS 18.4.1, update minori dei sistemi operativi di iPhone e iPad che arrivano a due settimane dalla disponibilità degli aggiornamenti a iOS 18.4 e iPadOS 18.4.

Nelle note di rilascio Apple riferisce tra le altre cosse, della soluzione a un bug legato alle connessioni CarPlay senza fili. Apple riferisce ancora di “bug fix” e “aggiornamenti di sicurezza”.

Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.4.1 (build 24E263), homePodOS 18.4.1 (22L261), tvOS 18.4.1 (22L261) e visionOS 2.4.1 (22O251).

Nelle note di rilascio dell’update a macOS 15.4.1 riferisce genericamente di “importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza”, consigliando l’aggiornamento a tutti gli utenti.

Gli update in questione consentono di chiudere due importanti falle, una delle quali riguarda CoreAudio (e la possibilit di sfruttare un file audio ad hoc che consente di eseguire codice) e una diverssa vulnerabilità che riguarda “codice perl’autenticazione del puntatore” con un attacker che potrebbe leggere e scrivere in modo arbitrario bypassando la funzionalità “Pointer Authentication” che impedisce la manomissione della memoria.

iOS 18.4.1 is out today for all! pic.twitter.com/n2qWa71Y42 — M1n@Cris (@minacris_) April 16, 2025

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.

Come si scarica l’aggiornamento di macOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

