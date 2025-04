L’aspirapolvere robot Narwal Freo Z10 Ultra con AI è già in sconto

Non abbiamo fatto in tempo a segnalarvi l’arrivo di Narwal Freo Z10 Ultra che è già in sconto: fino all’11 Maggio è infatti in corso una promozione che vi permette di risparmiare 200 Euro sull’acquisto di uno dei migliori aspirapolvere robot attualmente sul mercato.

Perché è speciale? innanzitutto per il sistema NarMind Pro che sfrutta due chip e altrettante fotocamere per riconoscere oltre 200 oggetti e ostacoli adattando in tempo reale i comportamenti del robot. Il tutto con una visione panoramica a 136° e attraverso una elaborazione delle immagini fatta dalla AI, ovviamente, così che il robot possa identificare spazi, oggetti in movimento e zone sporche con maggiore precisione, mantenendo distanze di sicurezza variabili a seconda degli elementi rilevati (da 8 mm per mobili fino a 70 mm per zone a rischio di contaminazione).

A supporto di questo modello ci sono anche altri algoritmi che si occupano invece di gestire la pulizia dei bordi e degli angoli tramite mop triangolari e un sistema chiamato EdgeReach che permette l’estensione dei panni in corrispondenza dei contorni. Il robot è anche dotato di spazzole anti-groviglio, facilitando così la raccolta di capelli e detriti senza accumuli.

Un altro elemento chiave è il sistema DeepClean che distingue tra sporco secco e liquido e regola di conseguenza la modalità di pulizia (aspirazione o lavaggio). Il mop esercita una pressione fino a 800g sul pavimento per rimuovere macchie persistenti, combinando griglia di movimento e cicli multipli di lavaggio.

Per quanto riguarda invece la potenza di aspirazione, il motore permette di raggiungere i 18.000 Pa e un rumore che, stando alla scheda tecnica, non supera i 56 dB. Anche qui gli algoritmi si occupano di regolare la potenza di aspirazione in base alle condizioni del pavimento e alla quantità di detriti rilevati nella zona che si sta pulendo.

Il robot viene venduto insieme ad una stazione di ricarica che, come quelle dei modelli di ultima generazione, non si occupa soltanto di ripristinare l’energia nella batteria ma nel caso specifico include anche funzioni accessorie come il lavaggio dei panni con acqua calda (fino a 75°C), asciugatura e svuotamento automatico del contenitore della polvere. In questo modello il serbatoio è da 2,5 litri e promette fino a 120 giorni di autonomia prima di doverlo svuotare (e questo dovrete farlo a mano voi; ma chissà ancora per quanto?).

La promozione

Narwal Freo Z10 Ultra costa 1.299 € ma inserendo il codice FreoZ10U in fase di acquisto lo pagate 1.099 €. Tutti i dettagli sulla promozione qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.