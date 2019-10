DJI Mavic Mini è il drone da 249 grammi a cui non manca nulla

Preannunciato nelle scorse ore tramite immagini ufficiali diffuse da negozi terzi, DJI Mavic Mini è adesso realtà. Si tratta del più piccolo drone della linea Mavic, in realtà del più piccolo drone di DJI se si esclude il Tello in collaborazione con Ryze. Il prezzo è davvero aggressivo e parte da 399 euro nella configurazione standard, mentre a 499 euro viene proposta la variante Fly More Combo davvero conveniente.

Il design del Mavic Mini è naturalmente influenzato, e strizza l’occhio, a quello dell’intera categoria. Le forme sono simili al Mavic Air e, soprattutto, al Mavic Pro, ma sono le dimensioni particolarmente differenti. Il drone al decollo pesa appena 249 grammi, quindi particolarmente leggero, tanto da da poter essere pilotato senza patentino.

Mavic Mini, come in precedenza lo Spark, sta comodamente nel palmo di una mano, ma a differenza di quest’ultimo non scende a compromessi per quel che concerne la registrazione video e l’autonomia. E’ in grado di girare video a 2,7 K a 30 fps, o 1080p a 60 fps. Sul versante scatti fotografici può scattare immagini a 12 megapixel, grazie al sensore da 1/2,3 pollici. La camera è montata su un gimbal a 3 assi.

Caratteristiche tecniche

Peso al decollo: 249 g

al decollo: 249 g Dimensioni Richiuso : 140×82×57 mm

: 140×82×57 mm Dimensioni Aperto : 160×202×55 mm

: 160×202×55 mm Dimensioni Aperto (con eliche): 245×290×55 mm

(con eliche): 245×290×55 mm Distanza diagonale : 213 mm

: 213 mm Massima velocità ascensionale 4 m/s (Modalità S), 2 m/s (Modalità P), 1,5 m/s (Modalità C)

ascensionale 4 m/s (Modalità S), 2 m/s (Modalità P), 1,5 m/s (Modalità C) Massima velocità di discesa 3 m/s (Modalità S), 1,8 m/s (Modalità P), 1 m/s (Modalità C)

di discesa 3 m/s (Modalità S), 1,8 m/s (Modalità P), 1 m/s (Modalità C) Autonomia di volo : 30 minuti (misurato in volo a 14 km/h in assenza di vento)

: 30 minuti (misurato in volo a 14 km/h in assenza di vento) Resistenza alla velocità del vento : 8 m/s (scala 4)

: 8 m/s (scala 4) Angolo massimo di inclinazione : 30° (Modalità S), 20° (Modalità P), 20° (Modalità C)

: 30° (Modalità S), 20° (Modalità P), 20° (Modalità C) Sensore Fotocamera 1/2,3” CMOS

1/2,3” CMOS Pixel effettivi : 12 MP

: 12 MP Obiettivo FOV: 85°

FOV: 85° Apertura : f/2.8

: f/2.8 Dimensioni foto 4:3 4000×3000, 16:9: 4000×2250

4:3 4000×3000, 16:9: 4000×2250 Risoluzione video 2.7K: 2720×1530 25/30 p, Full HD: 1920×1080 25/30/50/60 p

2.7K: 2720×1530 25/30 p, Full HD: 1920×1080 25/30/50/60 p Bit-rate del video (max.) 40 Mbps

(max.) 40 Mbps Distanza massima di trasmissione 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC), Modello MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE), 5.8 GHz: 500 m (CE)

di trasmissione 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC), Modello MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE), 5.8 GHz: 500 m (CE) Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) 720p/30fps

delle immagini (Live View) 720p/30fps Massima Bit-rate 4 Mbps

4 Mbps Latenza: 170 – 240 ms

Altro punto di forza del drone è l’autonomia, che arriva fino a 30 minuti di volo con una singola ricarica. La versione Fly More Combo, che costa 499 euro, include ben 3 batterie, per un volo di circa un’ora e mezza.

La versione standard, con una sola batteria costa, invece, 399 euro. Questa volta, però, i 100 euro in più per la versione Fly More Combo sembrano essere davvero giustificati: 3 batterie, borsa per il trasporto, eliche suppletive, para eliche, hub di ricarica per le tre batterie, che caricherà anche lo smartphone, e un adattatore da muro da 18 W.

Sarà in vendita dall’11 novembre prossimo, anche se sul sito ufficiale le consegne della della Fly More Combo sono già slittate a 20/25 giorni. Su Amazon pronto alla spedizione in 1-3 settimane, anche se verosimilmente arriverà molto prima.