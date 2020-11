Verso il Cyber Monday: fino al 25% di sconto sugli speaker Sonos

Gli appassionati di musica non dovrebbero farsi sfuggire le offerte Black Friday di Sonos, perché acquistando uno degli speaker selezionati su Amazon si può risparmiare fino a 100 euro. «Anche se quest’anno le vacanze saranno un po’ diverse» scrive Sonos nell’annuncio della promozione in corso «Crediamo che il suono giusto per la tua canzone preferita, per un film natalizio e i canti classici di Natale possano rendere tutto più allegro.

Quest’anno Sonos offre grandi risparmi su ampia gamma di prodotti che ricordiamo sono tutti compatibili con Airplay 2 e Homekit oltre che con Alexa e Assistente Google. Alcuni di essi come Beam e Sonos One sono dei veri e propri smart speaker con microfono mentre i Sonos SL sono “semplicemente” speaker Airplay 2 comandabili da Siri con il vostro iPhone o abbinabili agli speaker con microfono.

Le offerte sono attive dal 26 Novembre e lo saranno fino al 30 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Ad esempio Sonos Beam (qui la nostra recensione) è scontato di 100 euro, perciò il prezzo per pochi giorni sarà fermo a soli 349 euro. In sintesi possiamo dire che si tratta di una soundbar agli steroidi, anzi Sonos non vorrebbe neppure che fosse definita come una semplice soundbar, ma un sistema per l’ascolto di audio in alta qualità, prima di tutto, per la particolare forma, dalla TV e poi anche da tutte le fonti che si possono connettere ad essa. Tra le peculairità da segnalare: l’assetto far-field a cinque microfoni lineari, utilizzato per soppressione dei rumori e cancellazione multicanale dell’eco per contenuti musicali e home theater.

Altrettanti 100 euro sono scontati su Sonos Sub, che costerà così 699 euro. In combinazione con il Beam di cui sopra, il soggiorno praticamente si trasforma in una sala da cinema grazie al potenziamento delle basse frequenze offerte da questo subwoofer, che impiega due driver force canceling posizionati al centro per neutralizzare le vibrazioni e i tintinnii mostrando tutta la potenza dei bassi senza distorsioni. Gestisce integralmente le frequenze più basse, migliorando la riproduzione mid-range degli speaker abbinati: il risultato è un suono più pieno e ricco di sfumature.

E’ scontato di 100 euro anche Sonos Move, la versione portatile del concetto di ascolto musicale di Sonos (qui la nostra recensione) che così scende a soli 299 euro. E’ tra i più prodotti più versatili nel mondo degli speaker smart potendo funzionare sia con Amazon Alexa che con Assistente Google ed essendo pure compatibile con Airplay 2 e Homekit. Funziona sia sotto Wi-Fi sia attraverso il Bluetooth, modalità in cui perde le caratteristiche multi-room e smart ma che gli permette di funzionare anche a km di distanza dalla civiltà e da una presa di corrente.

L’adattabilità di Move va oltre alla sua capacità di resistere agli spruzzi d’acqua e alle intemperie e riguarda anche la possibilità di capire l’ambiente circostante e di regolare l’equalizzazione in base ad esse con la funziona Truplay che non necessita di calibrazioni speciali ma viene eseguita in automatico in modo da far ottenere sempre il miglior risultato acustico possibile.

Per finire, sono scontati di 50 euro Sonos One (179 euro, recensito da Macitynet qui) e Sonos One SL (149 euro), quest’ultimo una versione depotenziata del primo: in sostanza è uguale al One, ma senza il microfono (questo significa la sigla SL: speaker less, in pratica niente controllo vocale incorporato): potete acquistare una coppia di SL (o una coppia di Move o una coppia di Sonos One) per far rendere più avvolgente e presente il suono surround in abbinamento a Sonos Beam o alla magnifica Soundbar Sonos Arc che abbiamo recensito su questa pagina.

Qui sotto tutte le offerte Sonos disponibili su Amazon. Ovviamente sono disponibili anche in prodotti a prezzo normale per creare impianti ancora più completi.

Visto che le feste si avvicinano, approfittiamo per ricordare che con l’app di Sonos è possibile sintonizzarsi su Sonos Radio, la radio di Sonos sempre aggiornata con nuovi contenuti originali e speciali per le feste.

Nello specifico ci sono due nuove stazioni dedicate e uno speciale programma radiofonico di Dolly Parton, Holly Dolly Christmas Special, dopo l’uscita del suo album già ai vertici delle classifiche. Lo show di Dolly sarà disponibile tra novembre e dicembre sulla nuova stazione radio Holidaze dove sarà possibile ascoltare anche le grandi hit di Natale, e sulla nuova stazione radio Holiday Concerto, sulla quale gireranno soprattutto interpretazioni strumentali di classici natalizi.

E’ possibile anche sintonizzarsi sul Mixcloud di Sonos per ascoltare musica e racconti tramite il programma Songteller Special.