Fitbit richiama Ionic per rischio surriscaldamento e bruciature

Fitbit (acquisita da Google nel 2019) ha annunciato una campagna di richiamo per il suo smartwatch Ionic negli Stati Uniti: secondo la società una piccola percentuale dei dispositivi costruiti e venduti tra il 2017 e il 2020 può surriscaldarsi e provocare scottature e bruciature all’utente.

Le segnalazioni di questi possibili problemi sono state pubblicate dagli utenti a partire da poco dopo la commercializzazione iniziata nel 2017. Per questa ragione alcuni ritengono che Fitbit sia intervenuta in ritardo, anche perché questo modello non è più in vendita da tempo.

L’annuncio del richiamo arriva anche da US Consumer Product Safety Commission, siglata CPSC, autorità statunitense per la sicurezza dei beni di consumo. Sono documentate 174 segnalazioni di surriscaldamento della batteria, di cui 78 segnalazioni di ustioni che includono due ustioni di secondo grado e quattro di terzo grado negli Stati Uniti, oltre a 40 segnalazioni di ustioni da altri stati.

In ogni caso Fitbit precisa che solo meno dello 0,01% di tutte le unità vendute di Ionic sia interessato dal problema del surriscaldamento, come dichiara nel comunicato stampa che riportiamo tradotto:

«La sicurezza dei clienti è sempre la massima priorità di Fitbit e, per prudenza, stiamo conducendo un ritiro volontario degli smartwatch Fitbit Ionic. Abbiamo ricevuto un numero molto limitato di segnalazioni di infortuni – il totale nell’annuncio CPSC rappresenta meno dello 0,01% delle unità vendute – per surriscaldamento della batteria degli smartwatch Fitbit Ionic, che comporta un rischio di ustione. Questi incidenti sono molto rari e questo richiamo volontario non ha alcun impatto su altri smartwatch o tracker Fitbit».

Tenendo conto che si tratta di un dispositivo fuori commercio dal 2020 il trattamento di Fitbit è piuttosto generoso. Chi possiede uno Ionic in USA, codice articolo FB503, può avviare la pratica da qui per il ritiro che dà diritto a un rimborso di 299 dollari, circa 265 euro, il prezzo originale di listino. Chi lo desidera può anche usufruire di uno sconto del 40% per acquistare un altro dispositivo Fitbit.

