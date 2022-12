DJI Mini 3, le prestazioni calano, ma il prezzo vince

Come correttamente anticipato qualche giorno fa, arriva puntuale Mini 3 di DJI, il drone con peso inferiore a 250 grammi, più economico rispetto alla variante Pro presentata nei mesi scorsi. Ecco caratteristiche e prezzo.

Si tratta di una versione ridotta del Mini 3 Pro, che perde la funzione di rilevamento degli ostacoli anteriori o posteriori, non gode di ActiveTrack e propone un video 4K limitato a 30fps. Questi compromessi si riflettono in positivo anche sul nel prezzo, dato che il listino parte da 499 euro nella versione solo drone.

DJI Mini 3 pesa meno di 249 grammi, quindi non richiede un patentino per volare. Ha lo stesso sensore f/1.7 da 1/1,3 del Mini 3 Pro, in modo da poter filmare in 4K HDR e scattare foto da 12 megapixel. Tuttavia, il video è limitato a 4K a 30 fps, piuttosto che a 4K 60 fps disponibile sul modello più costoso. Offre anche riprese video e foto verticali, con la fotocamera che gira di 90 gradi per consentire di ottenere contenuti da poter facilmente condividere sui social media.

DJI Mini 3 può anche filmare a 2.7K e Full HD a 60fps, dunque senza la presenza dei 120fps del Mini 3 Pro. E’ possibile anche scattare contenuti HDR fino a 30 fps. Da notare la batteria Intelligent Flight che fornisce fino a 38 minuti di volo con batterie standard e ben 51 minuti con le batterie estese disponibile in Nord America, ma non in Europa.

Il nuovo drone manca delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che si trovano sul Mini 3 Pro, come l’ActiveTrack che può seguire un soggetto, delle funzioni Timelapse e Mastershots. Il fatto che possa tracciare un soggetto con QuickShots suggerisce che è in grado di supportare l’ActiveTrack, ma che tale funzionalità sia stata disabilitata dal produttore.

Gode naturalmente di altre funzioni intelligenti per aiutare i principianti durante il volo, come l’auto decollo, il ritorno a casa, il ritiro automatico in caso di batteria scarica, o il Failsafe RTH in caso di perdita di segnale, che garantirà un ritorno alla base totalmente automatico.

Il drone è dotato di un sistema di visione verso il basso e di rilevamento a infrarossi per un hovering stabile, ma come già accennato manca di sensori di rilevamento degli ostacoli anteriori e posteriori.

Quanto ai prezzi, Mini 3 parte da 499 euro nella versione solo drone, per chi possedesse già un radio comando compatibile. La versione con radio comando senza schermo, quella del Mini 2 tanto per capire, costa 589 euro, mentre la variante con il radio controllo con schermo, quello del Mini 3 Pro, ha un listino di 759 euro. E’ già disponibile su Amazon, anche se al momento solo nella versione Fly More combo, in questa pagina.

Per acquistare una delle cinque configurazioni proposte a listino è possibile anche visitare il sito web del costruttore, dove potrete scegliere tra:

● DJI Mini 3 (drone singolo) non include un radiocomando o un caricabatterie ed è ideale per i possessori di droni DJI già esistenti. Sarà disponibile all’inizio del 2023 al prezzo di 499€.

● DJI Mini 3 con radiocomando DJI RC-N1 (senza schermo): sarà disponibile all’inizio del 2023 al prezzo di 589€.

● DJI Mini 3 (con DJI RC) include il DJI RC Remote Controller (con schermo): sarà disponibile all’inizio del 2023 al prezzo di 759€.

● DJI Mini 3 Fly More Combo include il radiocomando DJI RC-N1, la borsa a tracolla, la Stazione di ricarica a 2 vie e due batterie di volo intelligenti extra, è disponibilei al prezzo di 778€.

● DJI Mini 3 Fly More Combo (con DJI RC) include il radiocomando DJI RC, la borsa a tracolla, la Stazione di ricarica a 2 vie e due batterie di volo intelligenti extra, è disponibile al prezzo di 948€.

Tutti i droni e i prodotti DJI sono disponibili su Amazon direttamente a questo indirizzo.