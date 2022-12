Windows 10 e Office 2021 in offerta per Natale, da soli 6 €

Quanti fossero alla ricerca di Windows 10 e Office 2021 potranno anche smettere di cercare. In questa pagina tutte le migliori offerte per acquistare il sistema operativo a partire da 6 euro, mentre per la suite Office si parte da 13 euro.

Non c’è Black Friday o Cyber Monday che tenga. La nuova promozione Double Twelve, il carnevale dello shopping che si tiene il 12 dicembre di ogni anno, mette a disposizioni chiavi e licenze a prezzi imbattibili.

Nelle vendite 12.12 di Godeal24, il prezzo di Office 2021 Pro è di appena 24,25 €, con un risparmio fino al 90%, mentre se volete installarlo per più computer o acquistarlo con gli amici, il pacchetto Office 2021 5PCs è l’affare migliore, perché si acquista a partire da 13,05 € al pezzo.

Si seguito tutte le chiavi ufficiali fornite in sconto

Windows 10 Pro da 6.06€

Bundle con il 62% di sconto su MS Office (utilizzando il codice “MAC62”)

Sconto 50% su Windows (codice “MAC50”)

Offerte bundle Windows e Microsoft Office

Altri applicativi in sconto

L’affidabilità di Godeal24 si riflette pienamente nella buona reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è valutata “eccellente e eccezionale” nel 98% delle recensioni.

Ciò è dovuto alla qualità dell’esperienza di acquisto e ai tanti vantaggi offerti dal negozio: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale vi permetterà di ricevere gli acquisti direttamente sull’indirizzo email in pochi secondi dall’acquisto.

Godeal24 offre supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita tramite l’indirizzo [email protected]