DJI Mini 3, nuovo modello meno costoso atteso a breve

Sembra che DJI si stia preparando a introdurre sul mercato un nuovo modello standard del suo drone Mini 3, quindi in versione non Pro e con prezzo più abbordabile: alcune immagini pubblicate su Twitter offrono già un primo sguardo alla confezione al dettaglio di Mini 3. Un utente ha condiviso la foto della confezione del dispositivo già presente sullo scaffale in un punto vendita Best Buy nel New Jersey.

Se il cartellino di prezzo mostrato nell’immagine di questo particolare pacchetto Mini 3 dovesse rivelarsi corretto, il dispositivo dovrebbe costare 859,99 dollari con il kit Fly More, che include il drone e il telecomando DJI RC dotato di schermo, insieme a una dock di ricarica a due vie, una borsa a tracolla, eliche extra e viti. Si tratta si una cifra di 200 dollari in meno del più costoso modello Mini 3 Pro, che nella stessa variante Fly More combo costa 1.098 dollari.

Questo kit Mini 3 sembra anche essere fornito di tre batterie che offrono un tempo di volo massimo leggermente più lungo rispetto ai 34 minuti forniti dalle batterie incluse con la Mini 3 Pro. Non è ancora chiaro quanto costerà la versione Mini 3 standard, ma per confronto, la serie Pro senza kit Fly More Combo ha un prezzo di 669 dollari se acquistata da sola, mentre con l’aggiunta del controller RC-N1 standard costa 759 dollari (o 909 dollari con il DJI RC).

Ovviamente, questa versione standard rinuncerà a qualche caratteristica del modello Pro. Mini 3 standard, ad esempio, potrebbe non avere i sensori di ostacoli frontali, e si ritiene che supporti una portata di 10 km, al posto dei 12 km del Mini 3 Pro.

Sembra che la serie Mini 3 rimarrà fedele al design compatto, con peso inferiore ai 250 grammi, di Mini 3 Pro e della precedente versione Mini 2. Inoltre, si ritiene che Mini 3 possa sfoggiare un modulo camera simile a quello del Mini 3 Pro, che ospita un sensore da 1/1,3 pollici aggiornato.

DJI non ha ancora annunciato nulla su questa versione più economica di Mini 3, né l’ha mai menzionata ufficialmente. Se le foto dovessero rivelarsi veritiere è facile aspettarsi un annuncio imminente. Ricordiamo che nei primi giorni di novembre il costruttore ha introdotto la versione Classic di Mavic 3, mentre tutti i dettagli del modello Pro introdotto a maggio sono in questo articolo.

