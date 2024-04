iPhone 16 tutti i modelli in sfilata a confronto in una foto

Il leaker Sonny Dickson ha condiviso su X – Twitter alcune foto che mostrano il possibile design e soprattutto le dimensioni di tutti i modelli di iPhone 16 e 16 Pro in arrivo a settembre. Naturalmente non si tratta dei terminali reali e in questo caso nemmeno di prototipi, bensì di mockup, vale a dire modelli non funzionanti che riproducono il design complessivo e gli ingombri esatti, modelli utili per produrre cover e accessori su misura.

Nella foto iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici risulta leggermente più largo e anche più alto rispetto ai 6,7 pollici di iPhone 16 Plus, diagonale impiegata per l’attuale iPhone 15 Pro Max. Il leggero incremento delle dimensioni in lunghezza e larghezza è visibile anche per iPhone 16 Pro previsto da 6,3 pollici, contro i 6,1 di iPhone 15 Pro di quest’anno e anche a confronto con iPhone 16.

La gamma iPhone 16 dovrebbe arrivare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre e finora sono circolate varie indiscrezioni su questi modelli, ulteriormente confermate dalle foto del leaker Sonny Dickson che riportiamo in questo articolo.

Di seguito un riassunto delle anticipazioni più probabili:

– Si vocifera di un rivestimento per gli obiettivi delle fotocamere noto come ALD (Atomic Layer Deposition) e che dovrebbe permettere di risolvere problematiche relative agli artefatti che si generano con alcuni scatti, eliminando effetti come l lens flare o il ghosting.

– Il modello iPhone 16 Plus da 6,7″ dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni: blue, pink, yellow, green, black, white e purple.

– Tutta la lineup dovrebbe vantare batteria di maggiore capacità rispetto ai modelli prececenti, ad eccezione del modello iPhone 16 Plus.

– Apple avrebbe previsto un processo di rafforzamento chimico tramite doppio scambio ionico per il vetro, migliorando sui modelli di fascia alta la protezione dello schermo contro gli urti.

– Il chip A18 Pro per i modelli iPhone 16 Pro è previsto con un die (la piastrina sulla quale è realizzato il circuito elettronico) più grande, per migliorie relative alle performance con funzionalità di Intelligenza Artificiale.

– Per i modelli iPhone 16 Pro sono previste le colorazioni “space black” e “rose”, che dovrebbero sostituire le attuali “black titanium” (titanio nero) e “blue titanium” (titanio blu).

– Per tutti e quattro i modelli è previsto l’uso di una tecnologia denominata BRS (Border Reduction Structure) che, come il nome lascia intuire, dovrebbe permettere di ridurre le dimensioni dei bordi.

– Apple ha previsto lenti a tetraprisma con zoom ottico 5x sia su Phone 16 Pro, sia su iPhone 16 Pro Max (attualmente una esclusiva di iPhone 15 Pro Max)

– I modelli iPhone 16 Pro sono previsti con nuove colorazioni Desert Titanium” e “Titanium Gray”

L’iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere il modello con la batteria più capiente vista finora su un iPhone

– Per tutta la lineup iPhone 16 è previsto il pulsante “Capture”, in grado di individuare differenti livelli di pressione e consentire all’utente di regolare la messa a fuoco.

– Gli iPhone 16 Pro e gli iPhone 16 Pro Max saranno disponibili con capacità di archiviazione di base doppia rispetto all’attuale. Sarà quindi disponibile anche la variante da 2TB.

– Gli iPhone 16 Pro con 1TB di storage potrebbero integrare unità un più più lente in lettura/scrittura per ridurre i costi

– Il modello più recente di chip-modem di Qualcomm sarà integrato solo sugli iPhone 16 Pro

– iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max offriranno display più grandi rispetto a quelli di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: si vocifera di 6,3″ e 6,9″ (leggermente più grandi degli attuali 6,1″ e 6,7″).

– L’iPhone 16 Pro è previsto con 256GB come storage di partenza.

Per le anticipazioni sugli iPhone 16 si parte da questa pagina, invece per le novità sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.