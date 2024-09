DJI Neo, il drone per tutti spicca il volo da IFA 2024

Pubblicità

Non era più un mistero da quando qualcuno lo aveva già acquistato in negozio: DJI ha comunque ufficializzato DJI Neo, il più piccolo e leggero drone del marchio, che si pone sul mercato come un drone ibrido. Da un lato è una selfie drone, ma dall’altro può essere pilotato con smartphone, radio comando e perfino visore FPV. Il prezzo è di 199 euro nella versione senza RC.

DJI Neo è un drone ultra leggero e compatto, dal peso di soli 135 grammi, che non necessita di radiocomando per il volo. È pensato per un utilizzo semplice e intuitivo, grazie alla possibilità di controllarlo direttamente dal palmo della mano, rendendolo ideale per vlog e riprese quotidiane. È dotato di funzionalità avanzate come il tracciamento dei soggetti, video stabilizzati in 4K e modalità di ripresa automatizzate, con un’autonomia di volo di 18 minuti.

DJI Neo include sei modalità di scatto QuickShots che permettono di realizzare riprese dinamiche in modo semplice. Tra queste la modalità “Dronie”, “Cerchio”, l'”Ascesa” e “Spotlight“, ideali per catturare soggetti in movimento, sia in ambienti interni che esterni. Ed ancora, Spirale, dove il drone ascende in spirali intorno al soggetto. e Boomerang, con il drone che si sposta attorno al soggetto seguendo un percorso ovale salendo mentre si allontana dalla posizione iniziale e discendendo mentre torna indietro.

Una delle caratteristiche principali di DJI Neo è la possibilità di utilizzarlo senza un radiocomando, pur essendo compatibile con l’app DJI Fly e con una gamma di accessori opzionali come i radiocomandi DJI RC-N2 e N3, DJI Goggles e RC Motion. La connessione Wi-Fi consente di controllare il drone tramite smartphone, con una portata fino a 50 metri, mentre con il radiocomando DJI RC-N3 la trasmissione video può arrivare fino a 10 chilometri.

Inoltre, DJI Neo dispone di un sistema di stabilizzazione avanzato che riduce l’effetto mosso durante le riprese, anche in condizioni di vento fino a livello 4, e di un sistema di posizionamento visivo che permette al drone di mantenere una posizione stabile in volo.

Il drone offre anche una memoria interna di 22 GB, capace di immagazzinare fino a 40 minuti di video in 4K o 55 minuti in 1080p. Grazie alla connettività Wi-Fi, i file possono essere trasferiti facilmente al proprio smartphone per un editing rapido tramite l’app DJI Fly.

Prezzo e disponibilità:

DJI Neo è disponibile al prezzo di 199 €, mentre la versione Fly More Combo con batterie aggiuntive e radio comando si acquista a 349 €.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

DJI Neo sarà esposto dal 6 al 10 settembre 2024 presso l’IFA 2024; per tutte le notizie da Berlino il collegamento da cui partire è questo.