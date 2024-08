DJI Neo, c’è già chi ha acquistato il selfie drone

Pubblicità

Sebbene non sia stato ancora annunciato, DJI NEO, il prossimo selfie drone del noto brand, è già nelle mani di qualche fortunato acquirente. Il video apparso su YouTube nelle scorse ore ne è prova: acquistato a kuala lumpur, ecco come è fatto DJI NEO e quanto costa.

In realtà, il drone era stato già anticipato da alcune immagini apparse in rete nelle scorse settimane. E’ un drone da 135 grammi, quindi con marcatura C0, così da poter essere guidato senza patentino. Costerà 199 euro nella versione senza radiocomando opzionale, quindi pienamente utilizzabile.

A giudicare da quanto riferito nel video il drone sarà rilasciato il prossimo 5 settembre. Si presenta come un drone di piccole dimensioni che sta nel palmo di una mano, non pieghevole come la serie mini. All’interno della confezione le eliche di ricambio e il cavetto USB-C per la ricarica. Il drone beneficia anche di paraboliche, che possono essere rimosse, per alleggerirne ancora il peso.

Sulla parte anteriore del drone è presente il pannello di comando del drone, dove sono presenti tutte le modalità di volo automatiche, che consentiranno al drone di volare senza nessun radio comando. Tra queste anche la modalità di volo di inseguimento dell’utente, certamente tra le più interessanti.

Il drone si collegherà all’app DJI Fly, che attualmente è quella utilizzata anche per gli altri droni del brand. Il drone propone a bordo un sensore da 0,5 pollici, ma purtroppo nel video non viene mostrato il drone in volo, anche perché l’app per la prima configurazione non è ancora pronta a riconoscere il nuovo drone.

Oltre ai controlli automatici, il drone potrà essere controllato anche con un controller fisico, così da ottenere una esperienza simile ad un volo con un Mavic o un DJI Mini; non solo, il drone potrà essere controllato anche con un Motion Controller e con i Googles 3, così da trasformarlo in un vero e proprio drone FPV.

Tra le altre caratteristiche, il drone non offre lo slot per MicroSD, ma integrata una memoria con circa 23 GB a disposizione dell’utente.