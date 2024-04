DJI cala il tris Avata 2, Goggles 3 e RC Motion 3

DJI presenta il nuovo drone DJI Avata 2, che pone l’accento sulla guida in prima persona: si tratta, infatti, del piccolo drone da guidare con il nuovo visore Goggles 3, oltre che con il nuovo radio comando RC Motion 3.

Abbiamo recensito il primo modello direttamente a questo indirizzo, descrivendolo come il velivolo in grado di rendere più semplice il volo FPV e metterlo nelle mani di tutti i piloti.

La principale novità di questo drone riguarda il sistema di trasmissione O4. Considerando che si tratta di un drone FPV, avere una migliore visuale di quello che inquadra il drone, è una delle caratteristiche principali da tenere in considerazione.

Grazie a questo nuovo sistema di trasmissione, il pilota avrà la possibilità di evitare lag, così da avere una visione nitida fino a 13 km, con una latenza a partire da 24ms, una qualità di immagine di 1080p a 100 fps e un bitrate di 60 Mbps. Specifiche impressionanti.

Migliorie fotografiche

DJI Avata 2, naturalmente, è un drone con camera integrata. DJI ha migliorato anche questo aspetto, mettendo a bordo del drone un sensore di 1/1,3 pollici, lo stesso in forza all’ultimo Mini 4 Pro.

Si tratta di un sensore sensibilmente più grande rispetto a quello in forza alla prima versione del drone, permettendo di catturare video 4K fino a 60 FPS o video slow motion 2,7K fino a 100 FPS. All’interno, Avata 2 offre ben 46 GB di memoria integrata, sufficienti per registrare video full HD di 90 minuti.

Altre novità

Altri importanti cambiamenti riguardano anche l’autonomia. Se il primo modello, purtroppo, si fermava a meno di 20 minuti, questo Avata 2 aggiunge purtroppo solamente altri quattro minuti di autonomia in più ad ogni volo, arrivando a circa 23 minuti. Miglioramento si, ma molti speravano qualcosa di più.

Ancora, migliorie sono state applicate al gimbal, che adesso permette altri cinque gradi di inclinazione, che arriva da -85 gradi a 80 gradi, mentre il peso è stato ridotto di 28 grammi rispetto al suo predecessore, facendo adesso segnare 377 grammi al decollo.

Ancora, il telaio è di 16 mm più corto e 32 mm più largo del primo modello, così da rendere Avata 2 ancor più stabile in aria.

DJI Goggles 3

Ad affiancare il nuovo drone anche DJI Goggles 3, il visore che offre un doppio display interno con tecnologia micro OLED a 1080p e 700 nits di luminosità. Non solo più nitido, ma anche più parco nei consumi di energia, con una rinnovata autonomia che arriva ad un’ora in più.

Grazie alle due antenne extra, DJI afferma avere una trasmissione video più fluida e stabile e un bitrate video massimo di 60 Mbps, anche se il frame rate supera ancora i 100fps.

I nuovi Goggles 3 hanno anche un paio di telecamere rivolte verso l’esterno che offrono una visione passthrough 2D o 3D, quindi eliminando il problema di rimuoverli per vedere l’ambiente circostante, grazie a un campo visivo di 44 gradi.

DJI RC Motion 3

Ultimo, ma non ultimo, c’è anche DJI RC Motion 3, il controller di movimento in bundle, che è stato ridotto nelle dimensioni, con il pulsante di registrazione spostato molto in basso sul lato dell’impugnatura, sotto il dito medio.

Il nuovo controller include anche un trigger a doppio stadio simile a quello che si trova nei radio comandi delle auto R/C e un nuovo elegante quadrante che consente di selezionare flip, roll o una manovra a 180 gradi o 360 gradi, da eseguire con un solo tocco.

Prezzo e disponibilità

DJI Avata 2 è disponibile per l’acquisto a:

DJI Avata 2 Fly More Combo (1 batteria), al prezzo suggerito al pubblico di 999,00 €, che include DJI Avata 2, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3;

DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie), al prezzo suggerito al pubblico di 1.199 ,00 €, che include DJI Avata 2, DJI Goggles 3, DJI RC Motion 3, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 batterie extra e 1 borsa a tracolla.

Dove acquistarlo

DJI Avata 2 è già disponibile su Amazon, anche in versione Fly More Combo con 3 batterie, Googles 3 ed RC Motion 3 a 1199 euro.