Tesla guida autonoma in Europa nel 2025, le azioni volano

Elon Musk ne aveva fatto cenno, ma la tabella di marcia dell’espansione geografica della guida autonoma Tesla FSD fuori dagli USA è stata presa molto più seriamente: per la prima volta nero su bianco, oltre alla Cina il costruttore ora indica anche l’ Europa, in entrambi i casi le tempistiche di Tesla puntano al primo trimestre 2025.

La clausola rimane la stessa: il rilascio al di fuori dagli USA, in ogni paese nel mondo, dipende dalla legislazione locale. In Europa (anche in Italia) si parla da mesi delle nuove regole per autorizzare la circolazione di auto con guida autonoma di livelli superiori. Ma finora non sono emersi passi di Tesla per ottenere l’autorizzazione nel Vecchio Continente.

Considerando le numerose tempistiche finora anticipate e puntualmente mancate da Musk e Tesla, è doveroso attendersi qualche slittamento. Al contrario per la Cina le trattavive con le autorità e partner locali sono già in corso da mesi, tanto che la guida autonoma completa Tesla FSD nel Paese del Dragone era inizialmente indicata entro la fine di quest’anno.

Così la tabella di marcia e le tempistiche Tesla pubblicate su X sembrano significare una accelerazione per l’Europa e un lieve posticipo per la Cina. Ma la notizia inaspettata è stata sufficiente per scatenare fan e investitori: le azioni Tesla sono tornate a crescere come non succedeva da tempo, facendo segnare +4,90% nel giro di poche ore giovedì 5 settembre.

La notizia è ottima perché Tesla vende da anni il pacchetto Autopilot e FSD in Italia la versione completa costa 8.000 euro, ma si può anche avere in abbonamento mensile. Finora questi ricavi sono stati limitati a USA e Canada: l’espansione a nuovi mercati contribuirà direttamente alle casse Tesla.

Ma ogni nuovo proprietario Tesla che usa FSD versione Supervised, ovvero sempre prestando attenzione e pronto per intervenire, contribuisce alla raccolta dati per addestrare la rete neurale AI a imparare a guidare. Il balzo delle miglia e dei km percorsi permetterà di accelerare miglioramento e affinamento del sistema. Ne sapremo di più quando Tesla svelerà le ultime novità sulla guida autonoma e anche sui robotaxi in un evento che dovrebbe svolgersi il 10 ottobre.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-… — Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024

