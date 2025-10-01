Milano Digital Week 2025, inaugurata la settimana dell’innovazione

Milano accende i riflettori sulla tecnologia e sull’innovazione con la nuova edizione della Milano Digital Week 2025, la manifestazione che fino al 5 ottobre porta nel capoluogo lombardo oltre 180 eventi diffusi in tutta la città. Promossa dal Comune di Milano e organizzata da TIG – The Innovation Group, la rassegna sceglie come tema “Tutte le intelligenze della città”, per raccontare il dialogo tra trasformazione digitale e dimensione umana.

L’apertura ufficiale si è svolta questa mattina allo Smart City Lab, nuovo centro di innovazione urbana di 2.000 metri quadri, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, di Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica, e di Pietro Cerretani, CEO di TIG Events.

Sala: “Milano laboratorio digitale d’Italia”

Il sindaco Sala ha sottolineato il ruolo centrale della manifestazione: “La Digital Week è la settimana che descrive al meglio la Milano che guarda al futuro. L’innovazione tecnologica è la chiave dello sviluppo della nostra città e deve esserlo anche per il Paese, dall’economia all’arte, dalla mobilità all’amministrazione pubblica. Questa settimana avremo modo di conoscere le esperienze più innovative, anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, che rendono Milano il più avanzato laboratorio italiano sull’innovazione digitale”.

Un impegno che l’amministrazione intende consolidare con il Manifesto sull’Intelligenza Artificiale, documento che sarà presentato nei prossimi giorni e che mette al centro la persona, l’accessibilità e la partecipazione.

Sei aree tematiche, oltre 180 eventi

Il palinsesto si sviluppa attorno a sei aree tematiche: cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport, digitale per le imprese, lavoro e formazione, tecnologie. Una rete di poli diffusi – dal CEFRIEL al MADE Competence Center Industria 4.0, passando per Le Village by CA e la Libreria EGEA – ospiterà workshop, talk e dibattiti gratuiti.

Da domani il cuore pulsante diventa il MEET – Digital Cultural Center, che accoglierà un programma speciale curato da TIG insieme al Comune e ospiterà la quarta edizione del festival City Digital Skin Art, con una mostra collettiva dedicata al rapporto tra memoria, identità e futuro digitale.

Pavone: “Le intelligenze della città al centro”

Layla Pavone ha evidenziato l’anima inclusiva dell’iniziativa: “Questa settimana sarà un’occasione di scoperta e dialogo per mettere in luce le diverse intelligenze che prendono forma nei nostri quartieri, nei servizi, nelle relazioni quotidiane. L’intelligenza artificiale è parte di una trasformazione che coinvolge lavoro, formazione e cultura: dobbiamo governarla insieme, con la persona come riferimento e il bene comune come obiettivo”.

Milano capitale del digitale

Secondo i dati diffusi da TIG, il mercato digitale lombardo nel 2025 raggiungerà i 23,4 miliardi di euro, con Milano che da sola vale 14,8 miliardi, registrando il tasso di crescita più alto in Italia (+4,5%). La città concentra l’86% dei data center lombardi e ospita grandi player come Microsoft, Equinix e Fastweb, oltre a cluster tecnologici, incubatori e startup innovative che la rendono un punto di riferimento a livello nazionale.

Come spiega Pietro Cerretani: “La Milano Digital Week è un’occasione per comprendere come il digitale trasformi la vita di tutti i giorni. Milano non è solo un laboratorio di idee, ma un ecosistema concreto che cresce più rapidamente del resto del Paese”.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale milanodigitalweek.com.