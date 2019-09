DoBox Pro, come trasformare iPad Pro in un notebook

Da DoBox, produttori del box tutto fare per iPhone, iPad e Mac, arriva su Kickstarter DoBox Pro, la periferica che promette, e permette, di trasformare un iPad Pro in un vero e proprio notebook, con tanto di tastiera al seguito. Ecco come e dove finanziare il progetto per assicurarsi una delle prime unità in vendita.

Con l’avvento di iPadOS Apple sta cercando di avvicinare, per quanto più possibile, il mondo degli iPad a quello dei notebook. Sono davvero tante, soprattutto su iPad Pro, le funzionalità che richiamano quelle di un portatile e che, almeno potenzialmente, consentirebbero ad un utente di abbandonare il notebook per il tablet. Tuttavia, l’assenza di mouse e tastiera rendono ancora impossibile questo scambio. Eppure, grazie a DoBox Pro le distanze tra notebook e tablet tendono a sparire.

DoBox Pro è, sostanzialmente, una tastiera, da collegare fisicamente ad iPad Pro, che oltre a fornire tasti fisici e trackpad, aggiunge al tablet della Mela anche numerose porte in ingresso, liberando l’utente dall’utilizzo di adattatori e hub. DoBox Pro, infatti, consente di inserire schede micro SD, cuffie, display HDMI, dispositivi USB 3.0 e reti cablate, potendo aggiungere anche una memoria interna fino a 2 terabyte. Peraltro, la dock DoBox offre una potente batteria integrata da 16.000 mAh, che consente di ricaricare iPad Pro.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, DoBox Pro include anche una tastiera retroilluminata incisa a laser, consentendo l’uso notturno o in condizioni di scarsa luminosità. E’ compatibile con iPad Pro da 12,9 e da 11 pollici.

Chiunque decidesse di finanziare il progetto su Kickstarter a questo indirizzo, potrà acquistarla ad un prezzo lancio di 199 dollari. La campagna di finanziamento è iniziata il 24 settembre scorso, e terminerà il prossimo 25 ottobre. Già a novembre inizierà la produzione di massa, con le prime spedizioni pronte per febbraio 2020.

Chiunque volesse acquistarla potrà farlo direttamente a questo indirizzo.