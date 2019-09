Samsung Galaxy S11 sarà una potenza delle fotocamere

È risaputo che gli smartphone devastano da anni il mercato delle fotocamere, sembra inoltre che la strategia di migliorare sensibilmente il comparto foto e video stia pagando per Apple con vendite iPhone 11 e 11 Pro superiori a quanto inizialmente stimato: non sorprende così che anche Samsung stia puntando su questa strategia per il prossimo Galaxy S11, indicato internamente con un nome in codice decisamente artistico.

Per il terminale top di gamma Android atteso nei primi mesi del 2020, solitamente con presentazione nel periodo del Mobile World Congress che si svolgerà a Barcellona dal 24 al 27 febbraio, è atteso un miglioramento sostanziale sotto ogni punto di vista: numero degli obiettivi, risoluzione dei sensori, integrazione di nuove tecnologie anche per le lenti e non solo.

Mentre Galaxy S10, Galaxy Note 10 e anche iPhone 11 Pro montano tre fotocamere, per il nuovo Samsung Galaxy S11 il costruttore starebbe studiando una configurazione a quattro moduli. Quello principale grandangolare da ben 108 megapixel affiancato da un sensore da 48 megapixel con zoom ottico 5X. Finora il massimo su smartphone è stato di 2x con sistemazione delle lenti verticale: sembra che Samsung sia riuscita a superare questo limite per arrivare a 5x con una sistemazione degli elementi in orizzontale e una struttura a periscopio.

Le componenti principali sono state già sviluppate dalle divisioni Samsung: il sensore da 108 megapixel già annunciato sull’avveniristico Xiaomi Mi Mix Alpha, è stato annunciato in agosto da Samsung Electronics System LSI, mentre l’obiettivo con zoom 5x ottico da Samsung Electro-Mechanics a maggio.

Per la gamma Galaxy S11 sono attesi tre modelli: due top con quattro fotocamere di cui una con tecnologia a tempo di volo, siglato ToF, mentre un modello meno costoso con tre fotocamere senza ToF, come segnala ETNews. Si tratta di anticipazioni su terminali ancora in fase di completamento e definizione, così bisogna tenere in conto che i piani potrebbero anche cambiare da qui all’annuncio ufficiale.

Ricordiamo che anche per gli iPhone 2020, indicati da alcuni come iPhone 12 Pro, è previsto un refresh totale anche di design, e l’inserimento di una fotocamera sul retro con tecnologia a tempo di volo.