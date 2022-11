Black Friday Week, tutta la domotica TP-Link Tapo per Alexa e Google in offerta

Avere una casa smart non necessita di spese folli. Sono davvero tanti i brand che offrono prodotti affidabili e di qualità a prezzi contenuti. Tra questi vi è sicuramente TAPO, un sub brand di TP-Link, che spazia dalle luci smart alle strisce Led, passando certamente per le prese elettriche intelligenti. Ecco tutti i prodotti del marchio in offerta.

Noi di macitynet abbiamo provato diversi prodotti del brand, trovandoci davvero bene in ogni occasione. Ad esempio, abbiamo testato la presa elettrica P100, tra le più economiche presenti su Amazon, che svolge un ottimo lavoro per rendere smart qualsiasi elettrodomestico, che permette di impostare timer o accensione e spegnimento programmato.

Ancora, del brand abbiamo testato la striscia LED RGB, sicuramente più economica di molti altri concorrenti, ma in grado di restituire un ottimo rapporto qualità prezzo. Da notare, che trattandosi di un marchio legato a TP-Link, offre certamente affidabilità e longevità: i prodotti smart, infatti, che vengono anche gestiti lato server, hanno certamente bisogno di una infrastruttura importante alle spalle, così da offrire certezza che continueranno a funzionare in futuro.

In sconto per il Black Friday 2022 non mancano neppure camere di sicurezza. Noi abbiamo testato la C200, ma ve ne sono altre in offerta che si gestiscono sempre tramite app, e che permettono una sicurezza smart in casa.

Di seguito tutte le lampade smart, le camere di sicurezza e le strisce LED in sconto su Amazon:

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto (Tapo L510E) In offerta a 7,90 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo H100 Smart Hub con Suonerie, Centro Casa Intelligente, Collega i Dispositivi di Tutta la Casa, 19 Suonerie, A Bassa Potenza, Allarme Intelligente, Campanello Intelligente, Plug & Play In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione In offerta a 21,90 € – invece di 25,99 €

sconto 16% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo L920-5 Striscia LED Smart 5m , DIY Multicolore Segmentato, WiFi Strisce LED RGBIC Compatibile con Alexa e Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Controllo dall’APP In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo L930-5 Striscia LED Smart 5m, DIY Multicolore Segmentato, LED Extra Bianchi, Sync-to-Sound, WiFi Strisce LED RGBIC, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Luci LED Adatto per Casa, Bar In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo P110(2-pack) Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite Tapo, 16A 3680W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 21,99 € – invece di 28,99 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo P115 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Presa Mini Smart Wi-Fi, Monitoraggio Energetico, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Bianco In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo S200B Pulsante Intelligente Smart Button, Azioni Intelligenti, Controlla i Dispositivi Intelligenti con Il Pulsante, Allarme con Un Clic, Lunga Durata della Batteria, Hub Obbligatorio In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo T110 Smart Contact Sensor, Sensore di Contatto Intelligente, Domotica, Risparmio Energetico, Batteria Caricata, Avvisi di Intrusi, Hub Obbligatorio In offerta a 12,99 € – invece di 24,99 €

sconto 48% – fino a 28 nov 22

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C110, Videocamera Sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Modalità Privacy, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento In offerta a 26,90 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino a 28 nov 22

TP-Link Tapo C320WS Telecamera Wi-Fi Esterno QHD 4MP, Telecamera IP di Sorveglianza, Visione Notturna a Full-Color e Starlight, Notifiche in Tempo Reale, Impermeabile IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

