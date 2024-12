Star Flash è l’alternativa cinese allo standard Bluetooth

Pubblicità

In Cina è in fase di sviluppo “Star Flash” alternativa locale allo standard Bluetooth. L’iniziativa arriva nell’ambito di una strategia più ampia che dovrebbe permettere di ridurre la dipendenza da tecnologie di comunicazione wireless straniere, adottando standard proprietari.

Il sito The Register riferisce che l’Electronics Video Industry Association of China ha recentemente approvato uno standard per i telecomandi che dovrebbe semplificare la gestione dei dispositivi. Lo standard in questione impone controlli vocali e il supporto a uno di tre metodi di comunicazione wireless: infrarossi, Bluetooth o Star Flash. L’obiettivo è consentire un’interazione senza soluzione di continuità tra dispositivi quali televisori e decoder, riducendo la necessità di disporre di più telecomandi.

Star Flash è in grado di rilevare automaticamente il dispositivo che l’utente vuole controllare, stabilire una connessione e semplificare lo streaming dal decoder al display. I produttori hanno già iniziato a adottarlo, e il brand del Konka (brnad che nella madrepatria è molto noto per quanto riguarda il mercato TV e anche per tecnologie come i MicroLED) offre già la prima Smart TV compatibile con il telecomando universale.

La tecnologia Star Flash è sviluppata dalla SparkLink Alliance, alleanza che include varie aziende tecnologiche cinesi e produttori, compresa Huawei, messa al bando negli Stati Uniti per presunti motivi di sicurezza.

Tra i vantaggi della nuova tecnologia rispetto al Bluetooth: alcuni elementi di derivazione del 5G, il supporto contemporanei di più dispositivi e il basso consumo in grado di prolungare la durata delle batterie nei dispositivi portatili. È inoltre supportato lo streaming di audio stereo lossless, rendendo questa tecnologia una soluzione valida per l’elettronica di consumo e applicazioni industriali.

Il governo cinese promuove l’adozione di telecomandi universali con tecnologia Star Flash e l’implementazione completa è prevista per il 2025, accelerando l’integrazione in milioni di apparecchi domestici, offrendo ai produttori quando necessario per investire ulteriormente e sviluppare la tecnologia in questione.