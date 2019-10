Apple HomeKit Secure Video, in rete le prime schermate e un filmato

Presentata alla WWDC 2019 Apple HomeKit Secure Video è la risposta di Cupertino per gestire, analizzare, visualizzare e conservare i filmati provenienti dalla telecamere di sicurezza: tutto quello che c’è da sapere sull’argomento è disponibile in questo approfondimento di Macitynet.

La funzione non è ancora stata rilasciata con iOS 13, ma è probabile che arrivi piuttosto presto: almeno a giudicare dalla schermate e soprattutto dal video dimostrativo trapelati in rete, tutto sembra pronto o quasi per il debutto commerciale. Iniziamo dalla schermata di Apple HomeKit Secure Video emersa in precedenza.

In alto, subito dopo l’icona delle impostazioni, è visibile una barra per l’accesso rapido ai vari giorni della settimana e ai relativi video registrati; in fondo sempre in alto i comandi per escludere microfono e audio. Invece in basso è mostrata una barra per l’accesso rapido agli eventi, vale a dire riprese video in cui appaiono persone, animali e veicoli; a fine barra il tasto per uscire dalle registrazioni video e mostrare il video in diretta.

Sopra questa barra a sinistra è visibile il pulsante per condividere i video, all’altra estremità invece c’è l’icona per visualizzare altri dati provenienti dalle telecamere, come per esempio temperatura e altro ancora. Ancora più interessante vedere tutto questo sistema in azione, grazie a un filmato pubblicato su YouTube che sembra proprio essere un video dimostrativo di Apple HomeKit Secure Video.

Secondo l’utente che ha postato il video si tratta di un filmato in riproduzione su un iPad esposto in un Apple Store. Tutti gli elementi dell’interfaccia, persino i dettagli delle riprese video combaciano con la schermata apparsa in rete in precedenza, segnalata da 9to5Mac. Non solo: tutto corrisponde anche con una immagine mostrata da Apple alla WWDC 2019 che riportiamo in questo articolo.

Ricordiamo che la piattaforma di Cupertino punta a offrire tutte le funzioni indispensabili, allo stesso tempo tutelando al massimo la privacy degli utenti. I flussi video vengono infatti analizzati in locale da iPad, Apple TV o HomePod per rilevare eventi o l’inquadratura di persone, veicoli e animali. Solo successivamente i file video vengono inviati a iCloud per la conservazione ma sono completamente crittografati.

Tutti i dettagli di Apple HomeKit Secure Video sono in questo approfondimento di Macitynet. Invece le migliori telecamere HomeKit da usare in Casa con Apple sono in questo articolo.