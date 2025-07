Prime Day, Dreame L10s Ultra Gen 2 a 449 euro e la colleghi all’impianto di casa

Su Amazon è in sconto Dreame L10s Ultra Gen 2, pensato per una pulizia domestica automatizzata anche in ambienti con animali. Ora costa solo 449€ invece di 599€, con aspirazione da 10.000 Pa e gestione automatica della manutenzione fino a 75 giorni.

Design avanzato e navigazione intelligente

Dreame L10s Ultra Gen 2 integra la funzione MopExtend con tecnologia RoboSwing, che consente al panno di estendersi per raggiungere zone strette e difficili, come angoli o basi dei mobili. L’aspirazione Vormax da 10.000 Pa è tra le più potenti disponibili in commercio, utile per aspirare polvere fine, detriti e peli su qualsiasi superficie. Il sistema di navigazione laser 3D mappa con precisione l’ambiente domestico, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia stanza per stanza.

Strategie personalizzate per ogni superficie

Grazie alla funzione CleanGenius, Dreame L10s Ultra Gen 2 adatta il livello d’acqua in base allo sporco rilevato, rendendo ogni lavaggio più efficace. È possibile personalizzare le impostazioni per tappeti e moquette, con aspirazione potenziata, passaggi aggiuntivi e priorità alle zone più frequentate. Per chi ha animali in casa, il robot rileva le aree frequentate dagli animali domestici e aumenta automaticamente la frequenza di pulizia e la potenza di aspirazione.

Autonomia e manutenzione automatica

Il sistema di manutenzione automatica consente a Dreame L10s Ultra Gen 2 di gestire in autonomia svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop, riducendo la necessità di interventi manuali per un periodo fino a 75 giorni. Il contenitore per la polvere e il serbatoio dell’acqua sono integrati nell’hub di ricarica. Per migliorare ulteriormente la raccolta dei peli, è compatibile con la spazzola TriCut (acquistabile separatamente), che facilita il districamento di grovigli.

Il prezzo di listino di Dreame L10s Ultra Gen 2 è di 599€, ma oggi è disponibile su Amazon a 449€, con uno sconto diretto di 150€.

