Natale con Foppa Pedretti, sconti ai minimi per stendibiancheria e tanti altri prodotti

Nei giorni di sconti non mancano mai i prodotti Foppa Pedretti. Lo scorso novembre durante il Black Friday, in effetti sono andati in promozione diversi accessori dell’azienda lombarda. Ma oggi in vista del Natale su Amazon arrivano occasioni ancora maggiori sia dal punto di vista della qualità dei prodotti che della loro quantità.

In una pagina specifica trovate tutto quello che c’è in sconto e in promozione. Si tratta in grande parte di oggetti realizzati in legno naturale, un materiale che Foppa Pedretti ha dimostrato storicamente di sapere usare con sapienza per creare accessori per la casa e grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

Ma nella vetrina trovate anche altro, come i ben noti carrellini per la spesa di Foppa Pedretti, accessori perfetti per le persone anziane, ma in definitiva interessanti per tutti visto che ci permetto di risparmiare fatiche inutili e di stivare tutto quello che si compra al supermercato e al negozio sotto casa.

Qui sotto vi illustriamo i prodotti secondo noi degni di maggior nota. Altri potrete scoprire da soli, esplorando la pagina delle offerte Foppa Pedretti.

Riportiamo tra parentesi i prezzi ufficiali Foppa Pedretti che di solito sono anche quelli che trovate nei negozi. Amazon a volte offre questi stessi prodotti in sconto ma oggi sono più scontati che in altre occaasioni. Sul sito Amazon trovate il prezzo migliore degli ultimi 30 giorni e il prezzo praticato in questo momento con la percentuale di sconto.

Asse da Stiro Assai a 109 € (invece di 160€)

Assai, un asse da stiro, è probabilmente il più vedenduto prodotti di Foppa Pedretti. È realizzato in legno massiccio di faggio verniciato. Il piano di lavoro è in multistrato di pioppo con posizione regolabile in altezza a tre posizioni. È anche dotato di ripiano inferiore utile per riporre la biancheria e di una griglia estraibile per riporre i ferro estraibile. Chiuso occupa pochissimo spazio, resta in piedi da solo e quando non serve può essere riposto con estrema facilità. Dimensioni aperto: cm H 85/88/91 P 50 L 123 chiuso: cm H 115 | P 50 | L 14 piano stiro: cm P 49 | L 101. Il prezzo in sconto è di 109 euro contro un prezzo che nella norma di aggira intorno ai 150 euro mentre su Foppa Pedretti costa 160€. Si tratta del minimo che abbiamo visto da mesi a questa parte.

Asse da stiro Asso 189,99 € (invece di 305€)

Asso è la versione più “comoda” dai Assai e può essere considerato anche il più noto dei suoi prodotti. Lanciato negli anni ’80 resta ancora oggi ineguagliato in quanto ad iconicità e funzioni. Il suo punto di forza sono l’ampio piano da stiro sagomato in pioppo, con fori traspiranti, che permette di stirare con comodità e di ottenere il massimo risultato, la resistente struttura in legno massiccio di faggio verniciato, solida e durevole nel tempo, i comodi piani d’appoggio per riporre la biancheria stirata, il pratico piano laterale, con tappetino in gomma termoresistente, per sorreggere il ferro da stiro, la staffa portaometti che permette di riporre i capi stirati. Asso su Foppa Pedretti lo comprate oggi a 305 €. Amazon ve lo propone a 189,99 €

Stendibancheria Gulliver 109 € (invece di 170€)

Gulliver è uno stendibiancheria di altissima qualità. Come tutti i prodotti Foppa Pedretti è realizzato in legno massello naturale. Ha il pregio di essere solido e stabile e quello di unire insieme la capacità di ospitare un grande numero di abiti a dimensioni ridotte quando piegato. Offre 27 metri di filo utile per stendere, grazie ai bracci laterali e frontali indipendenti e si apre secondo le quantità di bucato. Quando è chiuso resta in piedi da solo e occupa pochissimo spazio; è profondo solo 14 centimetri,. l’ideale per un balcone o una casa di dimensioni ridotte. Le bacchette non arrugginiscono nè si rovinano, sono infatti in allumio. Le ruote sono antigraffio e studiate per far sì che Gulliver si muova solo quando volete voi; due hanno infatti un freno. Le dimensioni sono A 105 x P 80 x L 174 chiuso: cm A 103 x P 55 x L 14 , peso: 7,9 kg. Il prezzo scontato di Gulliver è 104,99€. Normalmente costa intorno ai 170 €; anche qui siamo al mimo da mesi a questa parte. In sconto a 149,99 € c’è anche Super Gulliver che è più grande e ha anche un supporto con spallette ideale per le camice

Stendibiancheria Ursus 159,99 € (invece di 249 €)

Se avete bisogno di più spazio per stendere i panni ad asciugare e volete grande comodità anche per la vostra schiena, in offerta c’è anche lo stendibiancheria Ursus. Si tratta di un sistema davvero molto comodo per esporre in maniera compatta una grande quantità di vestiti: offre ben 33 metri di filo utile per stendere il bucato, ma quando è chiuso sta in piedi da solo e occupa pochissimo spazio: solo 18 centimetri. È modulabile in base alla quantità e al tipo di bucato da stendere. Infatti, il piano centrale si può posizionare a due altezze diverse: al centro per panni meno ingombranti oppure in alto per stendere lenzuola e tende. Inoltre, le ali laterali indipendenti sono inclinabili e apribili anche solo parzialmente. Ursus è anche facile da spostare, sia da chiuso sia con il bucato steso, grazie a 4 ruote piroettanti (due con freno). Su Foppa Pedretti costa 249 €, su Amazon oggi lo comprate a 159,99€.

Carrello Portaspesa Go Up 109,99 (invece di 145€)

Il carrello portaspesa pieghevole e leggero Go Up di Foppapedretti è molto capiente e comodo da utilizzare: il mangione regolabile in altezza, con rivestimento antiscivolo, offre un appoggio sicuro e stabile. Help si traina facilmente anche in presenza di gradini. Offre due tasche separate: l principale ha una capienza di 38 litri, mentre la tasca termica ha capienza di 6 litri. Go up ha maniglione in gomma antiscivolo regolabile, fermo di sicurezza e catarifrangenti laterali. Si chiude completamente con minimo ingombro. Da notare che ha anche deo catarifrangenti laterali; offre anche un supporto sicuro per dare maggior stabilità alla camminata. Questo prodotto, perfetto, come detto in apertura, per chi ha necessità di trasportare la spesa senza faticare con le borse, costa su Foppa Pedretti 145€. Su Amazon è spesso scontato ma oggi è al minimo, costa infatti solo 109,99€

Altri prodotti notevoli in sconto

Ci sono in sconto, come detto, tantissimi prodotti Foppa Pedretti. Alcuni sono però più… notevoli di altri. Ad esempio lo stendibiancheria Stendipiù, un sistema perfetto per chi ha una casa piccola. Si estende in altezza e piegato praticamente scompare (89,99 invece di 145€).

Anche il carrello portavivande Sprint, caratterizzato da due ampi vassoi e dal fatto che chiuso occupa solo 11 centimetri, è ribassato di molto: 139,99 € (invece di 219 €).

A chi fa qualche lavoro in casa o semplicemente ha necessità di raggiungere punti in alto nel proprio appartamento, farà sicuramente comodo Lascala 5.0, una scaletta in legno massiccio completa di barriera di protezione, ampia pedana e pratica vaschetta porta attrezzi che costa 189,99€ (invece di 285€)

Interessanti, infine, se cercate dei regali low cost, il vassoio portavivande Morfeo (solo 55,99 € invece di 89,99), la scarpiera modulare Cenerentola ( disponbile in varie misure da a partire da 149,99€), lo Stiramaniche a 27,99 € (invece di 34,99€) e l’appendino Appendialbero (a 38,99€ invece di 51,50 €).

