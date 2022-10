DuckDuckGo, il browser tutto privacy è in beta per Mac

Un nuovo browser web per Mac e non uno qualsiasi ma quello di DuckDuckGo, l’azienda del motore di ricerca omonimo incentrato sulla privacy, promettendo una navigazione sicura e protetta. La versione per macOS del browser arriva dopo le versioni per iPhone, iPad e Android, ed è ovviamente anche questa focalizzata sulla privacy.

Si tratta, come accennato, di una beta pubblica ma è già piuttosto stabile e permette di capire l’idea di browser della società che ha sede a Paoli in Pennsylvania. La versione beta include anche Duck Player, un player YouTube che contribuisce a proteggere la privacy dell’utente (impedisce la comparsa di annunci mirati), integra un gestore di password, funzionalità aggiornate per la gestione dei cookie e accesso al sistema di protezione delle mail dell’azienda che blocca i tracker nascosti nei messaggi di posta elettronica.

L’applicazione beta (versione 0.30) si scarica da questo indirizzo; è possibile importare segnalibri e password da altri browser e password manager.

Questo browser sfrutta il “motore” di Safari, in altre parole il WebKit, e promette protezione contro il tracciamento dei cookie pubblicitari, funzionalità per la chiusura automatica delle finestre per i cookie GDPR, il blocco di vari tracker prima del caricamento di siti. Secondo gli sviluppatori quest’ultima funzione permette di caricare fino al 60% di dati in meno rispetto a Google Chrome.

DuckDuckGo per Mac mette a disposizione anche un pulsante “Fire” (icona a forma di fiammella in alto a destra) per eliminare all’istante i dati relativi alla navigazione recente (cookie e altri dati) con un singolo click. L’interfaccia è minimale, con un numero esiguo di pulsanti e icone. Sul versante prestazioni non abbiamo effettuato test specifici, ma nella prima presa di contatto sembra essere molto veloce.

Per il momento il browser è solo in inglese. Non è dato sapere quando arriverà la versione definitiva e in preparazione c’è anche una versione per Windows. DuckDuckGo per Mac si unisce alla schiera sempre più più affollata di rivali di Chrome che puntano su funzionalità dedicate alla privacy, in particolare sul blocco dei tracker, del cosiddetto “fingerprinting” e degli annunci che cercano di monitorare gli utenti, tentando di differenziarsi dal browser di Google che punta a tutto, fuorché alla privacy.

