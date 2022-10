Apple Pencil 2 funziona in modalità hover con iPad Pro M2

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo iPad Pro M2 in abbinamento ad Apple Pencil di seconda generazione è hover, nuova modalità di interazione traducibile in italiano con librarsi, svolazzare, anche se il colosso di Cupertino non propone un nome ufficiale nel nostro Paese.

La funzione hover è resa possibile dall’interazione tra Apple Pencil di seconda generazione e iPad Pro M2 per offrire, con le parole di Apple, “Una dimensione completamente nuova per gli utenti per interagire con il loro schermo”. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Apple spiega che il nuovo iPad Pro può rilevare quando Apple Pencil si trova già a 12 mm sopra il display. Ciò significa che il tablet può rilevare automaticamente quando Apple Pencil si sta avvicinando al display e permette di “vedere un’anteprima del tratto” prima che la punta tocchi effettivamente il display.

Un esempio del funzionamento citato da Apple è che i campi di testo si espandono automaticamente quando Apple Pencil si avvicina al display per la funzione Scrivi a mano. Hover, comunque, funzionerà anche con app di terze parti, spiega Apple:

Anche le app di terze parti possono sfruttare questa nuova funzione, aprendo la strada a modi completamente nuovi di annotare e disegnare

Nel breve video dimostrativo di Apple che riportiamo in questo articolo è possibile vedere la nuova funzione hover interagire con varie parti di iPadOS 16. Questo include la schermata Home, le app di disegno e molto altro.

Da notare che questa nuova funzione hover è esclusiva del nuovo iPad Pro con il chip M2. Per usarla si avrà anche bisogno della Apple Pencil di seconda generazione.

Il nuovo iPad Pro 2022 può essere ordinato dal 18 ottobre tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori, Italia inclusa; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre. Il nuovo iPad Pro da 11″ e 12,9″ sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB a partire da 1069 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da 1269€ (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular;

iPad Pro 12,9″ è in vendita a partire da € 1469 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da 1669 euro (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.